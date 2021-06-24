Які з екологічно чистих авто сьогодні найвигідніші

У світі розвивається кілька напрямків розробки екологічно чистих автомобілів: гібриди, гібриди з можливістю підзарядки, чисті електромобілі та водневі (на паливних комірках).

Гібриди

Гібридними називають автомобілі, які рухаються за допомогою двох типів двигунів – внутрішнього згоряння (ДВЗ) та електричного. При цьому ДВЗ може бути бензиновим (найчастіше) чи дизельним, а електричних може бути один чи кілька. Принципів роботи гібридів теж кілька – вони можуть бути паралельними, послідовними та комбінованими (наприклад, працювати на одну вісь).

Також цікаво Чи справді в Україні можна взяти безвідсотковий кредит на авто

Однак "звичайні" гібриди не мають можливості заряджатись від електричної мережі – вмонтований акумулятор заряджається лише від ДВС. Така схема роботи дозволяє власнику заправлятись лише одним видом пального, а також суттєво збільшити запас ходу на одній заправці. Серед переваг гібридних авто – краща, ніж в аналогічних бензинових чи дизельних авто динаміка та економічність. Звичайно, шкідливих викидів у них значно менше. Гібридні авто десь на 20-30% дорожчі за аналоги з ДВС.

Типовий представник гібридних авто –. Його силовий агрегат забезпечує комбіновану потужність 230 к.с. та 350 Нм максимального крутного моменту. Це дає змогу розганятись TUCSON Hybrid до сотні за 8 секунд та споживати всього 4,8 літра бензину на 100 км.

Гібриди вимикають двигун, коли стоять у заторі, тому не спалюють пальне та не викидають вихлопні гази / Фото 24 канал

Plug-In гібриди

Гібриди, що мають змогу підзаряджатись від електричної мережі, називають Plug-In. У них теж є ДВС та один чи кілька електромоторів. Але акумуляторна батарея та електромотори більш потужні, ніж у звичайних гібридів. Тому такі авто можуть проїжджати виключно на електроенергії 50-100 км, тобто власник може їздити на роботу чи додому без вмикання ДВС.

Зазвичай Plug-In-гібриди ще більш потужні, ніж гібриди та мають кращу динаміку, а споживання пального в місті прямує до нуля. Наприклад, той же Hyundai TUCSON Hybrid у версії Plug-In (буде доступний в Україні наприкінці 2021 року) має потужність 265 к.с. (+35 к.с. у порівнянні зі звичайним гібридом). На чистій електриці він може проїхати 51 км, а повністю зарядити батарею – за дві години. Ціна цієї версії поки що невідома, однак зазвичай Plug-In гібриди десь на 40-50% дорожчі за бензинові аналоги.

Як і електромобіль, Plug-In-гібриди треба заряджати від розетки / Фото Hyundai

Електромобілі

У планах виробників автомобілів – повний перехід на електромобілі у найближчі 20-30 років, адже вони не виділяють шкідливих речовин під час роботи. Однак поки що їх продажі коливаються від 2 до 30% від загальних в залежності від ринку. Електромобілі мають великий ресурс, дешевшу вартість обслуговування, порівняну з ДВС-аналогами динаміку. Натомість вища ціна, менший запас ходу та недостатня швидкість заряджання поки що стримують покупців від їх купівлі. Особливо, якщо люди часто їздять на далекі відстані та не мають власного будинку, де встановлений електричний зарядний пристрій.

Між тим, незручності для власників авто зменшуються з впровадженням нових технологій. Наприклад, електромобіль Hyundai IONIQ 5, який стане доступний українцям вже цього літа, може проїхати на одному заряді 481 км. При цьому до сотні він розганяється як спорткар – за 5,2 секунди (мова йде про версію з 72,6-кіловатною батареєю). Та й час заряджання вже не настільки великий. Hyundai IONIQ 5 може заправитись на 100 км пробігу за 5 хвилин, а швидка зарядка з 10 до 80% місткості батареї займає всього 15 хвилин. Якраз вистачить, щоб попити кави.

За необхідності електромобілі самі можуть ставати джерелом енергії / Фото Hyundai

Водневі авто

Авто на водні приводиться в рух електромоторами, як і електромобіль. Однак електрика виробляється в самому авто, шляхом хімічної реакції перетворення водню на енергію в спеціальних паливних комірках. Така система суттєво зменшує час заправки (у порівнянні з електромобілем), однак має свої недоліки. Адже біля власника авто має бути розвинута мережа водневих заправок. До того ж водень в чистому вигляді – дуже вибухонебезпечний газ, тому з ним потрібно бути особливо обережним.

Наразі водневі автомобілі розвивають Toyota та новий концерн Stellantis, а от Volkswagen виступає проти цього напрямку розвитку автомобілізації. Приклад легкового авто на водні – Hyundai NEXO, на якій випробовують не лише технологію водневих комірок, але й найсучаснішу систему безпілотного водіння другого рівня автономності. Водневі авто можна заправити повним баком водню за 3 хвилини, вони здатні проїхати на одній заправці 600 км. На жаль, такі авто в Україні недоступні через відсутність водневих заправок, натомість у Кореї, Японії та Західній Європі цей напрямок має перспективи.

Для експлуатації водневих авто потрібні спеціальні зарядні станції / Фото Hyundai