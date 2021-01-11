В Україні впродовж 2020 року середні ціни на житло, воду, газ та інші види палива зросли на 13,6%. Найбільше подорожчав газ – на 56,3%, а тариф на електроенергію впродовж року не змінювався.

Ціни за гарячу воду і опалення знизилися за рік на 2,2%. Про це повідомили у Державній службі статистики.

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На скільки зросли ціни

Вартість утримання та ремонту житла зросла на 3,4%;

водопостачання – 18,5%;

каналізації – 16,5%;

утримання будинків та прибудинкових територій – 2,7%;

природнього газу – 53,6%;

До речі, нарахування за комунальні послуги у листопаді 2020 року склали 22,1 мільярда гривень. Це вдвічі більше ніж у жовтні – 11 мільярдів гривень.

Зверніть увагу! За 2020 рік мешканцям Києва повернули близько 30 мільйонів гривень за неякісні комунальні послуги. Зокрема комунальники здійснили близько 2 тисячі перевірок. Вони усували недоліки у своїй роботі або робили перерахунок киянам за неякісні чи ненадані послуги.