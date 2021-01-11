Газ, вода, світло: як змінилися тарифи у 2020 року
В Україні впродовж 2020 року середні ціни на житло, воду, газ та інші види палива зросли на 13,6%. Найбільше подорожчав газ – на 56,3%, а тариф на електроенергію впродовж року не змінювався.
Ціни за гарячу воду і опалення знизилися за рік на 2,2%. Про це повідомили у Державній службі статистики.
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На скільки зросли ціни
- Вартість утримання та ремонту житла зросла на 3,4%;
- водопостачання – 18,5%;
- каналізації – 16,5%;
- утримання будинків та прибудинкових територій – 2,7%;
- природнього газу – 53,6%;
До речі, нарахування за комунальні послуги у листопаді 2020 року склали 22,1 мільярда гривень. Це вдвічі більше ніж у жовтні – 11 мільярдів гривень.
Що відомо про тарифи на газ1 січня 2021 року в Україні значно зросли тарифи на газ. Через це мешканці різних міст вийшли на акції протестів. 11 січня президент Володимир Зеленський провів енергетичну нараду з міністрами та іншими посадовцями. Він зобов'язав уряд терміново розв'язати питання щодо тарифів на газ
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