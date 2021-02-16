Українські банки дали більше грошей державі, ніж бізнесу у 2020 році

Згідно з річною звітністю Національного банку України обсяг вкладень банків за 2020 рік в державні облігації перевищив портфель кредитів в економіку.

Вкладення в ОВДП: підсумки 2020 року

Портфель вітчизняних банків – зріз на 55% до 518,6 мільярда гривень.

Портфель кредитів юридичних осіб – на 6,6% до 447,1 мільярда гривень.

Актуально За два місяці портфель іноземних інвесторів в українські облігації збільшився на 33%

Власники ОВДП: державні банки

Найбільшими власниками держборгу традиційно є банки з державним капіталом, які тримають 77% загальносистемного портфеля ОВДП.

ПриватБанк – портфель перевищив 195 мільярдів гривень, а це майже половина частих активів найбільшої фінустанови країни. За 2020 рік додалось 55 мільярдів гривень.

Ощадбанк – купив ОВДП більш як на 105 мільярдів гривень, що теж складає майже половину чистих активів банку. За 2020 рік банк додав 22 мільярди гривень.

Укргазбанк та Укрексімбанк – тримають на двох понад 100 мільярдів гривень ОВДП.

Власники ОВДП: банки з приватним капіталом

Не лише державні банки інвестують в ОВДП. Так, банки з вітчизняними та іноземними власниками інвестували приблизно порівно. Портфель банків з українськими інвестиціями становили до 59,6 мільярда гривень, що майже в чотири рази більше.

ПУМБ – портфель становить 13,8 мільярда гривень.

Таскомбанк та Універсал Банк – майже 11,5 мільярдів гривень. Банки наростили вкладень в ОВДП у 10 разів.

Власники ОВДП: банки з іноземним капіталом

Портфель ОВДП банків з іноземним капіталом за рік збільшився більш ніж у два рази та нині становить 56,7 мільярда гривень.

Райффайзен банк Аваль – портфель складає 11,8 мільярда гривень.

Альфа банк – 11,3 мільярда гривень.

Сітібанк – 9,2 мільярда гривень.

Чому інвестують в ОВДП ОВДП приваблюють банкірів непоганим заробітком при мінімальному рівні ризиків. Адже, це ідеальний ліквідний актив для вигідного розміщення короткострокових ресурсів. Держоблігації також хороший варіант диверсифікації банківських активів.

Варто зауважити, що нині НБУ є депозитарієм для ОВДП, тобто установою, яка веде централізований облік ОВДП в бездокументарній формі.