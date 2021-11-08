Вже 18 банків блокують рахунки українців за борги: як діяти у такому випадку

18 банків нині автоматично блокують рахунки українців, котрі заборгували. Як діяти у випадку блокування коштів та, як зрозуміти, що ви боржник, розповідаємо далі.

Чому банки блокують рахунки українців

Згідно з наказом Мін'юсту, гроші з рахунків боржників можуть бути автоматично заблоковані за борги в рамках процедури примусового стягнення. У квітні, відповідаючи на вимоги державних та приватних виконавців, банки почали блокувати – частково або повністю – рахунки українців, що потрапили до ЄРБ (Єдиного реєстру боржників).

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Часткове або повне блокування коштів: від чого це залежить

Начальник управління НБУ з захисту прав споживачів фінансових послуг Ольга Лобайчук зазначає, що виконавець має право накласти арешт на кошти боржника, що знаходяться в банку. Заарештовані будуть всі кошти чи лише їх частина – залежить від того, як оформлений документ про арешт коштів.

Так, якщо виконавець вказав суму, і на рахунку достатньо коштів, то буде арештована лише ця сума коштів. Якщо ж коштів недостатньо або виконавець не вказав точну суму, що підлягає арешту, можуть бути арештовані кошти на всіх рахунках боржника,

– розповідає Лобачук.

Перелік банків, що блокують рахунки українців

, що така система автоматичного списання боргів працює не ідеально. Адже попри те, що "заморожуватися" повинна лише сума боргу, нерідко трапляється так, що блокується весь рахунок боржника.

З 73 банків України 18 вже автоматично блокують рахунки боржників на вимогу державних та приватних виконавців. В перший місяць до системи було під'єднано 7 банків, серед яких був "Приватбанк" та "Монобанк".

Нині ж їх кількість збільшилась майже утричі. Хоча у переліку все ще відсутня половина з топ-10 українських банків з найбільшими активами – "Ощадбанк", "Укргазбанк", "Альфа-Банк Україна", "ПУМБ", "Сбербанк", зазначають у сервісі Опендатабот.

Банки, що блокують рахунки українських боржників

Як діяти, якщо банківський рахунок заблоковано повністю