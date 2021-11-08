Чому банки блокують рахунки українців

Згідно з наказом Мін'юсту, гроші з рахунків боржників можуть бути автоматично заблоковані за борги в рамках процедури примусового стягнення. У квітні, відповідаючи на вимоги державних та приватних виконавців, банки почали блокувати – частково або повністю – рахунки українців, що потрапили до ЄРБ (Єдиного реєстру боржників).

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Часткове або повне блокування коштів: від чого це залежить

Начальник управління НБУ з захисту прав споживачів фінансових послуг Ольга Лобайчук зазначає, що виконавець має право накласти арешт на кошти боржника, що знаходяться в банку. Заарештовані будуть всі кошти чи лише їх частина – залежить від того, як оформлений документ про арешт коштів.

Так, якщо виконавець вказав суму, і на рахунку достатньо коштів, то буде арештована лише ця сума коштів. Якщо ж коштів недостатньо або виконавець не вказав точну суму, що підлягає арешту, можуть бути арештовані кошти на всіх рахунках боржника,

– розповідає Лобачук.

Зверніть увагу, що така система автоматичного списання боргів працює не ідеально. Адже попри те, що "заморожуватися" повинна лише сума боргу, нерідко трапляється так, що блокується весь рахунок боржника.

Перелік банків, що блокують рахунки українців

З 73 банків України 18 вже автоматично блокують рахунки боржників на вимогу державних та приватних виконавців. В перший місяць до системи було під'єднано 7 банків, серед яких був "Приватбанк" та "Монобанк".

Нині ж їх кількість збільшилась майже утричі. Хоча у переліку все ще відсутня половина з топ-10 українських банків з найбільшими активами – "Ощадбанк", "Укргазбанк", "Альфа-Банк Україна", "ПУМБ", "Сбербанк", зазначають у сервісі Опендатабот.

Банки, що блокують рахунки українських боржників

Як діяти, якщо банківський рахунок заблоковано повністю