Якби не олігархи, ВВП України було б в межах 400 мільярдів доларів, – радник президента Устенко

Президент Зеленський хоче боротись не з конкретним олігархом, а з усією системою. Радник глави держави з питань економіки Олег Устенко запевняє, що мета цього – створити однакові і сприятливі умови для всіх для ведення бізнесу.

Устенко вважає, що саме олігархи зупиняють розвиток економіки, адже їм не потрібна конкуренція. Таким чином, в економіці залишається високий рівень монополізму.

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Економіка консервувалась через олігархат

У моєму розумінні, якби не така консервація, яка відбувалась у питанні олігархату, ми б давно отримали ВВП України не 165 мільярдів доларів, як у минулому році, а в межах 400 мільярдів доларів,

– наголосив Олег Устенко.

Завдяки зменшенню впливу монополій, Україна може отримати стале зростання ВВП. Таким чином, можна буде і вирішити проблеми з трудовою міграцією та низьким рівнем доходів.

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В Україні – колосальний рівень тіньової економіки

Україна – держава з колосальним рівнем тіньової економіки, який, за різними оцінками, коливається від 25% до 50%. Це означає, що як мінімум близько 40– 45 мільярдів доларів перебуває "в тіні" щорічно,

– пояснив радник глави держави.

Саме високий рівень економіки живить політичну корупцію: гроші опиняються за межами України і можуть йти навіть на фінансування тероризму.

Необхідна приватизація у банківському секторі, – Устенко

За словами Устенка, у власності держави надто багато компаній, які є збитковими, але водночас їхній топменеджмент отримує високі зарплати. Отож є потреба у демонополізації та розвитку конкуренції.

Одне з пріоритетних питань – проведення приватизації в банківському секторі. На думку Устенка, державні банки, які раніше були націоналізовані, потрібно продавати. Проте лише у випадку, якщо є ефективний інвестор.

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Це було б правильним рішенням не тільки тому, що повернемо кошти платників податків, але й зможемо перегорнути огидну сторінку нашої історії та зможемо констатувати, що вже не 50% українського банківського сектору контролюється державою,

– сказав Устенко.

Радник президента наголосив, що державі нема чого робити в бізнесі, який зі старту заточений під приватний сектор. Роль держави інша – у регулюванні та створенні умов.