Що дорожчає найбільше

Нині зростають у ціні дефіцитні товари, або ті, що досить складно доставляти. Наприклад, вода, овочі, фрукти, м'ясо. Ніколайчук підкреслює, що загалом ситуація не виглядає неконтрольованою або такою, що свідчить про гіперінфляційні процеси.

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Стабілізаційним фактором виступає фіксація офіційного обмінного курсу. Крім того, багато підприємців вважають аморальним підвищення цін на свої товари та послуги в умовах воєнного часу,

– вважає Ніколайчук.

Нагадаємо! Раніше в НБУ зазначали, що у лютому передусім стрімко зросли ціни на продукти харчування та пальне з огляду на надмірний попит та порушення ланцюгів постачання.

За результатами лютого 2022 року ціни найбільше зросли на:

оброблені продовольчі товари – 13,8% річних, дорожчала молочна продукція, м’ясні вироби, імпортні товари (кава, шоколад), а от ціни на хліб і макаронні вироби в річному вимірі залишалися незмінними;

– 13,8% річних, дорожчала молочна продукція, м’ясні вироби, імпортні товари (кава, шоколад), а от ціни на хліб і макаронні вироби в річному вимірі залишалися незмінними; пальне – 27,5% річних, що пояснюється стрімким зростанням вартості нафти у світі та послабленням гривні.

Яка ситуація з інфляцією

У лютому споживча інфляція в річному вимірі прискорилася до 10,7% (із 10% у січні). У місячному вимірі ціни зросли на 1,6%. Інфляційний тиск посилювався на тлі нагнітання військової загрози та зрештою вторгнення Росії в Україну наприкінці лютого, пояснюють в НБУ.

Що стосується того, як ми будемо досягати цілі у 5%, перш за все треба враховувати поступове зняття адміністративних обмежень та повернення до режиму плаваючого валютного курсу та на рейки інфляційного таргетування,

– розповів Ніколайчук.

Також заступник голови НБУ додав, що вважає вище згаданий процес буде абсолютно контрольованим, оскільки в регулятора вже є успішний досвід поступового переходу від обмежень до вільного руху капіталу,

Нагадаємо, що раніше Нацбанк очікував, що за результатами 2022 року рівень інфляції складе 7,5% річних, а у цільовому діапазоні у 5±1% вона опиниться у 2023 році.

Що таке інфляція Інфляція – це тривале зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці. Для країн з розвиненою економікою інфляція повинна триматись у межах 2±1% річних, а для країн, що розвивається – 5±1% річних.

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