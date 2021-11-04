Бензин дорожчає, а ДП – дешевшає: яка ціна пального на АЗС

4 листопада 2021 , 14:30
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Джерело:

Enkorr

Ціна на бензину на АЗС в Україні 4 листопада 2021 року проти попереднього торгового дня зросла. Однак дизельне пальне навпаки подешевшало, автогаз – без змін.

Ціна пального на АЗС

На скільки подорожчав Бензин А-95:

  • у мережі SOCAR на 5 копійок до 33,25 гривні за літр,
  • на KLO та "Паралель" – на 20 копійок за літр відповідно.

Важливо Бензин знову подорожчає: Мінекономіки оновило граничні ціни на пальне

Як змінилась ціна пального на станціях Shell

  • Бензин А-92 подорожчав на 10 копійок до 32,59 гривні за літр.
  • Бензин А-95 – на 20 копійок до 33,40 гривні за літр.
  • ДП подешевшало на 17 копійок до 31,90 гривні за літр.

Ціна пального на станціях UPG зросла на 20 копійок

  • Бензин марки А-95 зріс у ціні до 32,60 гривні за літр.
  • ДП – до 29,90 гривні за літр.

Мережа АЗС "Овіс" підняв ціни на бензини на 24 копійки:

  • А-92 – до 31,80 гривні за літр.
  • А-95 – до 32,46 гривні за літр.
Разом з тим такі мережі, як "Автотранс", "Рур Груп" та Mango, знизили вартість ДП в межах 10 – 50 копійок за літр.

Державне регулювання цін 

  • З 15 травня 2021 року в Україні ввели державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо з метою запобігання зловживань АЗС та доступності пального для населення.
  • Здійснювати розрахунки зобов'язали НАК "Нафтогаз України". Компанія подає розрахунки Міністерству економіки тричі на місяць.
  • Максимальну роздрібну націнку Кабмін встановив в розмірі 5 гривень на бензин та 7 гривень ДП.
Останній раз Мінекономіки оновлювало граничні ціни на пальне 3 листопада. Тож ціна літри бензину не може перевищувати 33,40 гривень, а ДП – 31,90 гривні.
Автор: Дар'я Вереньова