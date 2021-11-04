Ціна пального на АЗС
На скільки подорожчав Бензин А-95:
- у мережі SOCAR на 5 копійок до 33,25 гривні за літр,
- на KLO та "Паралель" – на 20 копійок за літр відповідно.
Важливо Бензин знову подорожчає: Мінекономіки оновило граничні ціни на пальне
Як змінилась ціна пального на станціях Shell
- Бензин А-92 подорожчав на 10 копійок до 32,59 гривні за літр.
- Бензин А-95 – на 20 копійок до 33,40 гривні за літр.
- ДП подешевшало на 17 копійок до 31,90 гривні за літр.
Ціна пального на станціях UPG зросла на 20 копійок
- Бензин марки А-95 зріс у ціні до 32,60 гривні за літр.
- ДП – до 29,90 гривні за літр.
Мережа АЗС "Овіс" підняв ціни на бензини на 24 копійки:
- А-92 – до 31,80 гривні за літр.
- А-95 – до 32,46 гривні за літр.
Державне регулювання цін
- З 15 травня 2021 року в Україні ввели державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо з метою запобігання зловживань АЗС та доступності пального для населення.
- Здійснювати розрахунки зобов'язали НАК "Нафтогаз України". Компанія подає розрахунки Міністерству економіки тричі на місяць.
- Максимальну роздрібну націнку Кабмін встановив в розмірі 5 гривень на бензин та 7 гривень ДП.