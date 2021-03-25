Яка ціна на газ чекає споживачів "Нафтогазу" у квітні 2021
Голова правління "Нафтогаз Україна" Андрій Коболєв у ефірі одно з телеканалів розповів, які тарифи чекати споживачам у квітневих платіжках. Також Коболєв зазначив, коли газопостачальних оприлюднить новий річний тариф на газ.
Джерело:Економічна правда
Ціна на газ
Газопостачальна компанія "Нафтогаз" зазначила, що збереже у квітні ціну блакитного палива для своїх споживачів на рівні березневих тарифів.
- Ціна у квітні для споживачів становитиме 6,86 гривні за кубометр газу.
- Ціна у рамках постачальника "останньої надії" становитиме 6,99 гривні за кубометр газу.
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Ми своїм клієнтам збираємося запропонувати на квітень таку ж ціну, яка була у них в березні. І таким чином ми закінчуємо опалювальний сезон стабільною ціною,
– відмітив Коболєв.
Коли оголосять нову ціну тарифу "Річний"
Андрій Коболєв відмітив, що нині компанія "Нафтогаз" ще не готова оголосити ціну блакитного палива у рамках річного контракту. Проте, зробить це 25 квітня. Нагадаємо, що термін дії річного контракту на газ розпочнеться 1 травня 2020 року.
Ця ціна поки що не визначена. Ми підписали перший великий контракт, який містить формулу ціноутворення. Ціна буде точно відома 25 квітня цього року,
– наголосив Коболєв.
Що передбачає тариф "Річний"
- Річний тариф передбачає фіксовану єдину ціну на газ протягом року. Урядом передбачається, що за допомогою річних тарифів споживачі зможуть уникнути різких стрибків ціни взимку, під час опалювального сезону.
- "Нафтогаз" пропонував річний тариф для населення протягом серпня – грудня 2020 року. Наприкінці року він становив 6,45 гривні за метр кубічний з ПДВ.
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