Яка ситуація з імпортом пального в Україну та чергами на АЗС: думка експерта
Джерело:фейсбук Сергія Куюна
Директора Консалтингової групи А-95 Сергія Куюн відмітив, що показники по імпорту газу перевищили очікування, а по бензину ще не вистачає 20 – 25%. Збільшилася й кількість постачальників, з його слів.
Обсяги імпорту пального
"По газу імпорт вже перевищив очікування, по дизпальному ринок потихеньку виходить на прогнозні показники, по бензину все ще не дотягує 20 – 25%", – розповідаю Куюн. Що стосується ДП, то кількість постачальників зросла у 1,5 раза й сягнула майже 100, що вдвічі менше (але на третину більше, ніж в травні) – імпортерів автогазу (45), по бензинах – 27 (21).
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Отакий картель на паливному ринку – понад півтори сотні компаній! По бензину та ДТ кількість імпортерів зросла удвічі порівняно із довоєнною!
– вважає експерт.
Разом з тим Куюн не вважає, що нині варто говорити ніби проблема з дефіцитом пального завершилась. Й підкреслює, до цього ще дуже далеко. Він прогнозує, що у серпні – вересні чекає сезонний пік споживання.Нагадаємо! Урядовці та експерти, під час ефіру одного з українських телеканалів, спрогнозували дефіцит пального в Україні до кінця війни. Зі слів директора центру досліджень енергетики Олександра Харченка, ціна пального в Україні буде тепер європейська. Орієнтир – 1,5 євро за літр, а це майже 46 гривень за літр по курсу НБУ.
"Головні проблеми – у Європі"
Також Куюн вважає "головні проблеми – у Європі". Оскільки тамтешні банки не тільки не фінансують прямі угоди з постачання пального в Україну, а фактично не хочуть розглядати контракти в усіх потенційних регіонах, які можуть бути залучені у такому постачанні.
Тобто якщо навіть неукраїнський резидент хоче привезти пальне в Румунію для іншого нерезидента, це вже відмова. Бо звідти багато пального йде саме в Україну. Відчуваючи попит, не можуть скласти собі ціну постачальники, судновласники, перевізники,
– ділиться експерт.
Також він розповідає, що своєю чергою великі постачальники дуже обережно ставляться до України. З його слів, наприклад, в Болгарії трейдери узгоджують обсяги постачання в Україну з урядом. "Невдоволені й молдовани, бо українці загнали оптові ціни у регіоні. Через це в країні зупинилося чимало АЗС, які не можуть потрапити під державне регулювання. В Польщі протести водіїв. Угорщина… тут все зрозуміло", – ділиться директор Консалтингової групи А-95 Куюн.
Тому особливого профіциту чекати поки не слід. Кожну машину наші трейдери буквально вигризають. Наразі головна мета – забезпечити поточний зростаючий попит та створити резерв під серпень-вересень. Та й взагалі, він має бути у воюючої країни,
– вважає Куюн.
Яка ситуація з чергами на АЗС
Ситуація з чергами на АЗС зі слів Директора Консалтингової групи А-95 Сергія Куюна:
- за автогазом нема, а виключення станції, де газ по 37 гривні за літр (здебільшого 42 – 45 гривні за літр);
- за ДП взагалі немає черг, або стояло 5 – 10 машин, що він вважає взагалі важно вважати чергою (на фону травневих подій);
- за бензином – 20 – 30 машин.
Днями масову інтервенцію зробила мережа KLO – бензин був майже на всіх працюючих станціях. "Маршал" виставив на вихідних А-95 по 62 гривень, черг не було, але за два дні стела знову згасла. Теж саме відбулося із "спиртовим" бензином на БРСМ,
– пише Куюн.
Середня ціна пального на АЗС 15 червня:
- бензину А-92 – 28,36 гривні за літр (зросла на 15 копійок),
- бензин А-95 – 29,29 гривні за літр (зросла на 31 копійку),
- ДП – 27,71 гривні за літр (зросла на 37 копійок).
Гранична ціна Мінекономіки
Нагадаємо, що 14 червня Мінекономіки оприлюднило середню вартість для літра бензину – 25,82 гривні та дизельного пального – 22,09 гривні за літр, з яких вираховується гранична ціна реалізації пального в роздробі у другій декаді червня.
Тож з урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин у роздрібних мережах не повинна перевищувати 30,82 гривні за літр, на "звичайне" ДП – 29,09 гривні за літр.
Що буде з цінами на пальне: прогноз НБУ
НБУ у своєму Макроекономічному прогнозі зазначив, що ціни на бензин стабілізуються, але будуть високими. Також регулятор нагадав причини, чому виник дефіцит пального: руйнування російськими загарбниками паливної інфраструктури та НПЗ; блокування портів; дорожча та триваліша логістика.
Водночас світові ціни на нафту залишаються високими – зросли до 121 дол./бар. У результаті очікується стабілізація цін на пальне, проте на високому рівні,
– йдеться у макроекономічному прогнозі НБУ.
Причини дефіцити пального в Україні: коротко
- Через масові прицільні ракетні удари з боку країни-агресорки були зруйновані нафтобази та нафтопереробні заводи. Наприклад, Кременчуцький нафтопереробний завод.
- Проблеми з логістикою. Варто зауважити, що через блокування загарбниками портів України, держава не може імпортувати нафту морським шляхом.
- Відповідно ціна логістики зросла, оскільки паливо доводиться везти через західні кордони України.
- Рішення уряду скасувати акциз, зменшити ПДВ з 20% до 7%, а згодом і скасувати держрегулювання цін, певною мірою стабілізували ситуацію.
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