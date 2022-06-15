Обсяги імпорту пального

"По газу імпорт вже перевищив очікування, по дизпальному ринок потихеньку виходить на прогнозні показники, по бензину все ще не дотягує 20 – 25%", – розповідаю Куюн. Що стосується ДП, то кількість постачальників зросла у 1,5 раза й сягнула майже 100, що вдвічі менше (але на третину більше, ніж в травні) – імпортерів автогазу (45), по бензинах – 27 (21).

Читайте також Скільки триватиме в Україні дефіцит пального: прогноз експертів

Отакий картель на паливному ринку – понад півтори сотні компаній! По бензину та ДТ кількість імпортерів зросла удвічі порівняно із довоєнною!

– вважає експерт. Разом з тим Куюн не вважає, що нині варто говорити ніби проблема з дефіцитом пального завершилась. Й підкреслює, до цього ще дуже далеко. Він прогнозує, що у серпні – вересні чекає сезонний пік споживання. Нагадаємо! Урядовці та експерти, під час ефіру одного з українських телеканалів, спрогнозували дефіцит пального в Україні до кінця війни. Зі слів директора центру досліджень енергетики Олександра Харченка, ціна пального в Україні буде тепер європейська. Орієнтир – 1,5 євро за літр, а це майже 46 гривень за літр по курсу НБУ.

"Головні проблеми – у Європі"

Також Куюн вважає "головні проблеми – у Європі". Оскільки тамтешні банки не тільки не фінансують прямі угоди з постачання пального в Україну, а фактично не хочуть розглядати контракти в усіх потенційних регіонах, які можуть бути залучені у такому постачанні. Тобто якщо навіть неукраїнський резидент хоче привезти пальне в Румунію для іншого нерезидента, це вже відмова. Бо звідти багато пального йде саме в Україну. Відчуваючи попит, не можуть скласти собі ціну постачальники, судновласники, перевізники,

– ділиться експерт.

Також він розповідає, що своєю чергою великі постачальники дуже обережно ставляться до України. З його слів, наприклад, в Болгарії трейдери узгоджують обсяги постачання в Україну з урядом. "Невдоволені й молдовани, бо українці загнали оптові ціни у регіоні. Через це в країні зупинилося чимало АЗС, які не можуть потрапити під державне регулювання. В Польщі протести водіїв. Угорщина… тут все зрозуміло", – ділиться директор Консалтингової групи А-95 Куюн.

Тому особливого профіциту чекати поки не слід. Кожну машину наші трейдери буквально вигризають. Наразі головна мета – забезпечити поточний зростаючий попит та створити резерв під серпень-вересень. Та й взагалі, він має бути у воюючої країни,

– вважає Куюн. Яка ситуація з чергами на АЗС Ситуація з чергами на АЗС зі слів Директора Консалтингової групи А-95 Сергія Куюна: за автогазом нема, а виключення станції, де газ по 37 гривні за літр (здебільшого 42 – 45 гривні за літр);

нема, а виключення станції, де газ по 37 гривні за літр (здебільшого 42 – 45 гривні за літр); за ДП взагалі немає черг, або стояло 5 – 10 машин, що він вважає взагалі важно вважати чергою (на фону травневих подій);

взагалі немає черг, або стояло 5 – 10 машин, що він вважає взагалі важно вважати чергою (на фону травневих подій); за бензином – 20 – 30 машин. Днями масову інтервенцію зробила мережа KLO – бензин був майже на всіх працюючих станціях. "Маршал" виставив на вихідних А-95 по 62 гривень, черг не було, але за два дні стела знову згасла. Теж саме відбулося із "спиртовим" бензином на БРСМ,

– пише Куюн. Середня ціна пального на АЗС 15 червня: бензину А-92 – 28,36 гривні за літр (зросла на 15 копійок),

– 28,36 гривні за літр (зросла на 15 копійок), бензин А-95 – 29,29 гривні за літр (зросла на 31 копійку),

– 29,29 гривні за літр (зросла на 31 копійку), ДП – 27,71 гривні за літр (зросла на 37 копійок). Гранична ціна Мінекономіки Нагадаємо, що 14 червня Мінекономіки оприлюднило середню вартість для літра бензину – 25,82 гривні та дизельного пального – 22,09 гривні за літр, з яких вираховується гранична ціна реалізації пального в роздробі у другій декаді червня. Тож з урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин у роздрібних мережах не повинна перевищувати 30,82 гривні за літр, на "звичайне" ДП – 29,09 гривні за літр. Що буде з цінами на пальне: прогноз НБУ НБУ у своєму Макроекономічному прогнозі зазначив, що ціни на бензин стабілізуються, але будуть високими. Також регулятор нагадав причини, чому виник дефіцит пального: руйнування російськими загарбниками паливної інфраструктури та НПЗ; блокування портів; дорожча та триваліша логістика. Водночас світові ціни на нафту залишаються високими – зросли до 121 дол./бар. У результаті очікується стабілізація цін на пальне, проте на високому рівні,

– йдеться у макроекономічному прогнозі НБУ. Причини дефіцити пального в Україні: коротко Через масові прицільні ракетні удари з боку країни-агресорки були зруйновані нафтобази та нафтопереробні заводи. Наприклад, Кременчуцький нафтопереробний завод.

Проблеми з логістикою. Варто зауважити, що через блокування загарбниками портів України, держава не може імпортувати нафту морським шляхом.

Відповідно ціна логістики зросла, оскільки паливо доводиться везти через західні кордони України.

Рішення уряду скасувати акциз, зменшити ПДВ з 20% до 7%, а згодом і скасувати держрегулювання цін, певною мірою стабілізували ситуацію.

Bybit – це криптобіржа, яка демонструє один з найвищих темпів росту у світі. Вже понад 3 мільйони користувачів купують, продають криптовалюту та торгують популярними монетами за різними типами контрактів разом з Bybit.

Може зацікавити – прогноз Фурси щодо курсу долара та євро до кінця літа: дивіться відео