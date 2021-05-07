Обіг банкнот станом на 1 квітня 2021 року

Серед банкнот, найбільше в обігу було купюр номіналом у 200 гривень – 23,7% від загальної кількості. Що стосується не паперових грошей, то першість зайняли монети номіналом у 10 копійок – 29,1%. Загалом же в обігу перебувало 553,8 мільярда гривень готівки, як повідомив Нацбанк.

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З майже пів мільярда готівки банкнот та монет була наступна кількість:

банкноти становили 550,2 мільярда гривень, або 2,9 мільярда штук;

монети – 3,5 мільярда гривень, або 13,6 мільярда штук.

Відмітимо, що це на 4,7 мільярда гривень або ж на 0,8% менше, ніж було на початку 2021 року, коли в обігу перебувало 558,5 мільярдів гривень.

Традиційно на початку року готівка в обігу скорочується. На думку Національного банку, у подальшому – в міру послаблення невизначеності через коронавірус та карантинні обмеження – попит на готівку зменшуватиметься,

– розповіли в НБУ.

Інфографіка Національного банку України

Зверніть увагу, що за 2020 рік готівки в обігу збільшилось на 133,4 мільярда гривень, у порівнянні з нинішнім роком на 553,8 мільярда гривень, як повідомляв раніше НБУ. Тобто на третину, або ж на 31,4%.