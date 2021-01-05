Як відкрити ФОП онлайн на карантині у 2021: детальна інструкція
Через карантин в Україні все більше закликають користуватися онлайн сервісами. Як це зробити, щоб відкрити ФОПа та які для них існують пільги.
Карантин – це не назавжди, але щоб з нього вийти, потрібно спочатку його дотримуватися. Сайт 24 каналу підготував для вас способи відкрити ФОПа, не виходячи з дому.
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Ще до того, як почнете реєструватися на фізичну особу підприємця, варто пам'ятати про кілька нюансів.
Перший: для заповнення реєстраційної заяви майбутній підприємець має обрати КВЕД (класифікатор видів економічної діяльності) — для означення виду (чи видів) діяльності, яким ФОП і буде займатися. Список усіх КВЕДів є на офіційному сайті.
Другий: для оформлення онлайн-заяви про реєстрацію ФОП вам потрібно обов'язково мати електронний цифровий підпис (ЕПЦ). Як його отримати — читайте у матеріалі: Електронний цифровий підпис: як отримати і за скільки?
Як відкрити ФОП через інтернет
ФОПа за 10 хвилин у "Дія"
Це новий спосіб і поки найшвидший.
Відкриття ФОП у "Дія" / Дія
- Зареєструйтеся чи авторизуйтеся (якщо вже зареєстровані) у кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису.
- Заповніть онлайн-форму на отримання послуги.
- Заповнену заяву на реєстрацію ФОП автоматично надішлють до реєстратора за місцем вашої реєстрації або за місцем реєстрації, що вказано в довідці переселенця.
- Якщо ви обрали спрощену форму оподаткування, заяву на перехід до спрощеної системи буде також автоматично надіслано до податкового органу за місцем вашої реєстрації або за місцем реєстрації, що вказано в довідці переселенця.
- Якщо обрали загальну систему оподаткування, то можете також подати заяву на реєстрацію платником податку на додану вартість (ПДВ).
Статус заяви можна перевірити у кабінеті громадянина. Повідомлення про реєстрацію чи відмову також з’явиться у кабінеті і його надішлють електронною поштою.
Як тільки запис про реєстрацію ФОПу з’явиться в Єдиному державному реєстрі, ви можете отримати витяг з реєстру в кабінеті громадянина. Витяг має юридичну силу – його можна видрукувати й користуватися як будь-яким іншим документом.
Раніше після реєстрації ФОПу доводилося реєструвати книгу обліку доходів у податковій службі. Але з 1 січня 2021 року цю вимогу скасували. Замість книги обліку тепер буде типова форма, яку можна буде вести онлайн.
Як відкрити ФОП через iGov
Другий спосіб онлайн-реєстрації — за допомогою Порталу державних послуг iGov. Тут потрібно вибрати "Послуги бізнесу", і в підрозділі "Реєстраційні дані" — пункт "Державна реєстрація фізичної особи-підприємця". Щоправда, ця функція працює поки що не для всіх областей.
Як зареєструвати ФОП онлайн: на порталі iGov
На сайті вам необхідно буде виконати три кроки:
- заповнити свої контактні дані та місце реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності;
- вибрати систему оподаткування, тобто 1, 2 чи 3 групу ФОПа та завантажити скан відповідної заяви (її можна завантажити тут Форма 10);
- обрати КВЕД і натиснути “Замовити послугу”.
Відповідь прийде на вказану вами електронну пошту.
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Як відкрити ФОП особисто
Якщо онлайн-спосіб не для вас, можна скористатися традиційним та прийти в податку особисто. Для цього потрібно звернутися до державного реєстратора за місцем проживання з паспортом та ідентифікаційним кодом, надати копії цих документів.
У держреєстратора ви маєте заповнити реєстраційну картку, тобто форму 10. Будьте уважні при заповненні КВЕДів — якщо помилитесь, вас зареєструють (щоправда, ризикуєте замість, наприклад, надання будівельних послуг підписатись на постачання хліба). А виправити цю помилку можна буде тільки шляхом перереєстрації.
Подати документи держреєстратору також можна спецлистом або через представника (оформивши на нього попередньо нотаріально посвідчену довіреність).
Якщо обійшлось без помилок — протягом трьох робочих днів з моменту подання документації вас повинні внести до державного реєстру й видати відповідну виписку. Якщо ви надсилали документи листом, то і виписку отримаєте поштою.
Далі необхідно нести власноруч документи до підрозділу податкової інспекції:
- копію паспорта та ідентифікаційного коду;
- заяву щодо застосування єдиного податку;
- отриману вами раніше виписку з єдиного державного реєстру;
- книгу обліку доходів;
- заяву на ім’я начальника податкової інспекції або за Ф. 5-ОПП.
Про податки та інші обов'язкові платежі для ФОПів
Існує 3 групи ФОПів. Основні відмінності полягають у різних ставках ЄП (Єдиного податку) та ЄСВ (Єдиного соціального внеску), ліміті у доходах та кількості найманих працівників.
Скільки платять ФОПи у 2021 році дивіться в інфографіці:
Скільки податків платитимуть ФОПи у 2021 / Інфографіка 24 каналу
Зауважимо, від сплати ЄСВ звільняється особа на спрощеній системі оподаткування, що одночасно є пенсіонером за віком або по інвалідності і отримує пенсію або соціальну допомогу.
З 1 січня 2021 року почнуть діяти нові ліміти доходів для ФОПів. Відтепер 1-3 групи можуть отримувати щорічні доходи до 1, 5 та 7 мільйонів гривень відповідно.
Також варто пам’ятати, що ФОПи першої групи не можуть наймати працівників. Для другої групи дозволені 10 працівників, а для третьої таких обмежень немає.
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Які пільги діють для підприємців під час карантину
- Податкові канікули. ФОПи І групи з грудня 2020 по травень 2021 можуть не платити єдиний податок (227 гривень) та ЄСВ (1 320 гривень).
- Відтермінували введення обов'язкових РРО, або як їх ще називають, касових апаратів. Тепер підприємці з річним доходом до мільйона гривень до кінця року можуть не використовувати їх.
- Мораторій на податкові перевірки бізнесу діятиме ще протягом 6 місяців після завершення карантину. Нагадаємо, що з 8 по 24 січня в Україні впроваджують локдаун. Після цього повернуться до слабших обмежень у вигляді карантину.
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