Через карантин в Україні все більше закликають користуватися онлайн сервісами. Як це зробити, щоб відкрити ФОПа та які для них існують пільги.

Карантин – це не назавжди, але щоб з нього вийти, потрібно спочатку його дотримуватися. Сайт 24 каналу підготував для вас способи відкрити ФОПа, не виходячи з дому.

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Ще до того, як почнете реєструватися на фізичну особу підприємця, варто пам'ятати про кілька нюансів.

Перший: для заповнення реєстраційної заяви майбутній підприємець має обрати КВЕД (класифікатор видів економічної діяльності) — для означення виду (чи видів) діяльності, яким ФОП і буде займатися. Список усіх КВЕДів є на офіційному сайті.

Другий: для оформлення онлайн-заяви про реєстрацію ФОП вам потрібно обов'язково мати електронний цифровий підпис (ЕПЦ). Як його отримати — читайте у матеріалі: Електронний цифровий підпис: як отримати і за скільки?

Як відкрити ФОП через інтернет

ФОПа за 10 хвилин у "Дія"

Це новий спосіб і поки найшвидший.



Відкриття ФОП у "Дія" / Дія

Зареєструйтеся чи авторизуйтеся (якщо вже зареєстровані) у кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису. Заповніть онлайн-форму на отримання послуги. Заповнену заяву на реєстрацію ФОП автоматично надішлють до реєстратора за місцем вашої реєстрації або за місцем реєстрації, що вказано в довідці переселенця. Якщо ви обрали спрощену форму оподаткування, заяву на перехід до спрощеної системи буде також автоматично надіслано до податкового органу за місцем вашої реєстрації або за місцем реєстрації, що вказано в довідці переселенця. Якщо обрали загальну систему оподаткування, то можете також подати заяву на реєстрацію платником податку на додану вартість (ПДВ).

Статус заяви можна перевірити у кабінеті громадянина. Повідомлення про реєстрацію чи відмову також з’явиться у кабінеті і його надішлють електронною поштою.

Як тільки запис про реєстрацію ФОПу з’явиться в Єдиному державному реєстрі, ви можете отримати витяг з реєстру в кабінеті громадянина. Витяг має юридичну силу – його можна видрукувати й користуватися як будь-яким іншим документом.

Раніше після реєстрації ФОПу доводилося реєструвати книгу обліку доходів у податковій службі. Але з 1 січня 2021 року цю вимогу скасували. Замість книги обліку тепер буде типова форма, яку можна буде вести онлайн.

Як відкрити ФОП через iGov

Другий спосіб онлайн-реєстрації — за допомогою Порталу державних послуг iGov. Тут потрібно вибрати "Послуги бізнесу", і в підрозділі "Реєстраційні дані" — пункт "Державна реєстрація фізичної особи-підприємця". Щоправда, ця функція працює поки що не для всіх областей.



Як зареєструвати ФОП онлайн: на порталі iGov

На сайті вам необхідно буде виконати три кроки:

заповнити свої контактні дані та місце реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності;

вибрати систему оподаткування, тобто 1, 2 чи 3 групу ФОПа та завантажити скан відповідної заяви (її можна завантажити тут Форма 10);

обрати КВЕД і натиснути “Замовити послугу”.

Відповідь прийде на вказану вами електронну пошту.

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Як відкрити ФОП особисто

Якщо онлайн-спосіб не для вас, можна скористатися традиційним та прийти в податку особисто. Для цього потрібно звернутися до державного реєстратора за місцем проживання з паспортом та ідентифікаційним кодом, надати копії цих документів.

У держреєстратора ви маєте заповнити реєстраційну картку, тобто форму 10. Будьте уважні при заповненні КВЕДів — якщо помилитесь, вас зареєструють (щоправда, ризикуєте замість, наприклад, надання будівельних послуг підписатись на постачання хліба). А виправити цю помилку можна буде тільки шляхом перереєстрації.

Подати документи держреєстратору також можна спецлистом або через представника (оформивши на нього попередньо нотаріально посвідчену довіреність).

Якщо обійшлось без помилок — протягом трьох робочих днів з моменту подання документації вас повинні внести до державного реєстру й видати відповідну виписку. Якщо ви надсилали документи листом, то і виписку отримаєте поштою.

Далі необхідно нести власноруч документи до підрозділу податкової інспекції:

- копію паспорта та ідентифікаційного коду;

- заяву щодо застосування єдиного податку;

- отриману вами раніше виписку з єдиного державного реєстру;

- книгу обліку доходів;

- заяву на ім’я начальника податкової інспекції або за Ф. 5-ОПП.

Про податки та інші обов'язкові платежі для ФОПів

Існує 3 групи ФОПів. Основні відмінності полягають у різних ставках ЄП (Єдиного податку) та ЄСВ (Єдиного соціального внеску), ліміті у доходах та кількості найманих працівників.

Скільки платять ФОПи у 2021 році дивіться в інфографіці:



Скільки податків платитимуть ФОПи у 2021 / Інфографіка 24 каналу

Зауважимо, від сплати ЄСВ звільняється особа на спрощеній системі оподаткування, що одночасно є пенсіонером за віком або по інвалідності і отримує пенсію або соціальну допомогу.

З 1 січня 2021 року почнуть діяти нові ліміти доходів для ФОПів. Відтепер 1-3 групи можуть отримувати щорічні доходи до 1, 5 та 7 мільйонів гривень відповідно.

Також варто пам’ятати, що ФОПи першої групи не можуть наймати працівників. Для другої групи дозволені 10 працівників, а для третьої таких обмежень немає.

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