Уже кілька років українці користуються безвізовим режимом із країнами ЄС. Але обов'язковою умовою для безвізових мандрів є наявність у громадянина біометричного паспорта. Все, що варто знати про його отримання — у публікації 24 каналу.

Біометричні паспорти в Україні можуть бути 2 видів (так само як досі — не біометричні): для виїзду за кордон та внутрішні. Тут говоримо про ті, які потрібні саме для безвізових мандрівок, закордонні біометричні паспорти.

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Відмінність такого документу від старої його версії — він має вбудований в обкладинку електронний чіп та відповідну позначку на обкладинці. На електронному носії продубльована інформація про власника паспорта, а також його оцифрований вираз обличчя, підпис та відбитки вказівних пальців рук. Все це для того, щоб спростити процес ідентифікації громадянина на кордоні.

Які документи потрібні для виготовлення біометричного паспорта

Список документів для осіб, що досягли 16-річного віку:

- заява-анкета (подається особисто або законним представником);

- паспорт громадянина України (для осіб, що досягли 14-річного віку);

- свідоцтво про народження (у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон вперше особі, що не досягла 14-річного віку);

- відповідні документи з відміткою банку про здійснення встановлених законодавством платежів (консульського збору) або оригінал і копію документа про звільнення від таких платежів (консульського збору);

- документ про реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків у разі його наявності (для громадян, що досягли 18-річчя).

Сфотографуватись на фото можна прямо на місці. Якщо оформлюєте документ дитині до 12 років або людині, що за станом здоров'я не може пересуватись (і про це є відповідна довідка) — то фото можна принести готове: розміром 10 х 15 сантиметрів.

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У ДМС радять також мати при собі раніше видані та не здані паспорти громадянина України для виїзду за кордон. Ви зможете вирішити, чи повертати їх державі, анулювати чи залишити для виїзду за кордон (наприклад, якщо маєте у "старому" паспорті чинну візу до країни з візовим режимом).

З листопада 2018 року заяву на оформлення біометричного закордонного паспорта можна подати через онлайн-сервіс. Проте це не повне оформлення документів через інтернет. Людині необхідно особисто прибути в міграційну службу, щоб сфотографуватися і відсканувати відбитки пальців. Але сервіс скоротить час очікування на оформлення паспорта.

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Зразок біометричного закордонного паспорта

Якщо оформлюється паспорт для виїзду за кордон дитині до 16 років, що проживає з одним із батьків, додатково подається оригінал або засвідчена в установленому порядку копія одного з таких документів:

- свідоцтва про смерть другого з батьків;

- рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;

- рішення суду про визнання другого з батьків безвісти відсутнім;

- рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;

- довідки про реєстрацію місця проживання дитини разом з одним із батьків, який подає заяву-анкету, або у разі оформлення паспорта у закордонній дипломатичній установі України – іншого документа, що підтверджує таку реєстрацію;

- оригінал витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про батька.

Куди звернутись для отримання біометричного паспорта

Для оформлення паспорта українця для виїзду за кордон, в тому числі — і біометричного, громадяни України мають звернутися до будь-якого підрозділу міграційної служби. У ДМС наголошують — саме у будь-який підрозділ, незалежно від місця проживання громадянина. Відповідні підрозділи, у яких є технічна можливість для оформлення біометричних документів, є у кожному облцентрі (хоча це і не всі). Детально про адреси відповідних підрозділів ДМС можна дізнатися на офіційному сайті відомства.

Також можна подати документи до центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), центру обслуговування "Паспортний сервіс" чи ДП "Документ".

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Є така ймовірність, що у відповідь на чималий попит деякі "підприємливі" особи можуть організувати такий собі бізнес з надання послуг з оформлення закордонних паспортів. Приміром, за якусь певну суму зголосяться за вас нести документи, стояти в черзі тощо.

Зауважте — заяву на отримання біометричного закордонного паспорта людина має подати особисто. Або це може зробити законний представник громадянина, у випадках, передбачених законодавством, але ніяк не стороння людина, яка ще й гроші за це проситиме.



Біометричний паспорт в Україні: деталі біометричного чіпу

Скільки коштує біометричний паспорт

З 1 липня 2019 року нова вартість оформлення закордонного паспорта:

до 20 робочих днів:

682 гривні (раніше – 557 гривень 32 копійки);

до 10 робочих днів:

1034 гривні (раніше – 810 гривень 32 копійки).

У ДМС також зауважують — якщо оформлюватимете закордонний паспорт через консульську службу — сплатите додатково ще консульський збір.

Термін видачі

В ідеалі заяви про оформлення паспорта розглядаються протягом не більш як 20 робочих днів з дня подання документів. Виключення: при терміновому оформленні (за заявою особи) зі сплатою подвійного розміру держмита та вартості послуги — до 7 робочих днів.

Якщо поїздка пов'язана з терміновим лікуванням того, хто від'їжджає, від'їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав за кордоном, – протягом 3 робочих днів.

Втім, реальні терміни виготовлення паспортів, на жаль, інколи дуже відрізняються від вище зазначених (особливо – в умовах пандемії коронавірусу та карантину). Тож якщо плануєте подорож, подбайте про паспорт заздалегідь.



Зразок біометричного паспорта

Термін дії біометричного паспорта

Так, він видається не довічно, майте на увазі. Для громадян, віком до 16 років, такий паспорт буде діяти 4 роки, для громадян віком понад 16 років — 10 років з дати видачі. Далі — потрібно буде оформлювати його знову.

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