Як звести покупки до мінімуму та навчитись уникати зайвих: 11 дієвих стратегій

Простий щоденний похід до магазину часто спокушає нас до непотрібних та імпульсивних покупок. Все що потрібно для того, щоб навчитись стримати власні купівельні імпульси – вдатись до декількох простих кроків.

1. Завжди складайте список

Ідучи за будь-якими покупками завжди складайте список того, що вам в решті решт знадобиться, проте не є конче необхідне нині, таким чином вам вдасться уникнути імпульсивних покупок. Адже, у вас не виникатиме потреби для не передбачуваних походів до магазину. До прикладу, ви можете вносити у список засоби для прибирання, яких залишилось зовсім трохи, або ж продукти, що через декілька днів теж скінчаться. Таким чином коли у вас закінчиться молоко, яке ви щоденно додаєте у каву ви не будете вимушені похапцем іти до супермаркету де цілком імовірно купите щось не потрібне.

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2. Складіть меню на тиждень

Спробуйте скласти план харчування на тиждень і виходячи з нього сформуйте список продуктів для найближчого походу до магазину. Будь-хто на шляху до уникнення від імпульсивних покупок повинен бути готовим, що спершу не завжди вийде прорахувати всі прийоми їжі, проте не варто перейматись одразу з цього приводу, бо це лише питання часу та звички.

Для того, щоб краще прорахувати необхідні продукти для вашого тижневого меню харчування, а похід до магазину, щоб був продуктивним можна слідувати наступним пунктам:

зайнятись пошуком рецептів які б вам смакували,

написати детальне меню, враховуючи перекуси та декілька прийомів їжі,

скласти список виходячи зі страв які б ви хотіли приготувати найближчим часом,

проаналізувати заздалегідь де буде вигідніше купити свіжі овочі, молочні продукти, тощо,

ходити за покупками, чітко слідуючи списку.

3. Попросіть допомоги

Досить часто нам потрібно зовсім трохи якогось інгредієнту для певної страви. До прикладу, ви вирішили зробити випічку для рецепта якої вам знадобиться 100 грамів меду, але чи доцільно буде купувати цілу банку у магазині, якщо він потім буде стояти без діла, доки не закінчиться термін придатності? Звичайно що ні, до того ж у такому разі ви будете імовірно схильні до досить імпульсивних покупок у цей момент.

Схожа ситуація може спіткати вас під час ремонту, коли вам знадобиться інша модель викрутки, аби завершити останні штрихи невеликого ремонту, проте купувати нову річ для вирішення конкретної маленької задачі також не доцільно. Саме у таких моментах нам можуть допомогти наші сусіди, друзі, або ж батьки у яких ми зможемо позичити необхідну річ, або інгредієнт якого немає на нашій кухні, уникнувши при цьому марних витрат.

4. Навчіться розрізняти "необхідність" та "бажання"

Ви повинні чітко аналізувати кожну покупку, ставлячи перед собою питання "Я просто хочу цю річ чи вона мені дійсно необхідна?". Розмежування бажань та необхідності – життєво важлива частина успіху в особистих фінансах. Головна пастка полягає у тому, щоб усвідомлювати, що ваш розум возвеличує "бажання" до категорії "необхідність".

Якщо ви не будете обачними, то цілком вірогідно, що почнете вірити у те, що вам "потрібні" речі, які насправді "непотрібні" і з часом будете придумати відмовки частіше, а впевнити себе у необхідності конкретної речі буде все простіше. Адже сучасний світ досить добре вміє запевняти кожного із нас у тому, що будь-яка річ нам життєво необхідна у сучасних реаліях.

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5. Складайте список перед походом у будь-який магазин

Ми вже говорили про необхідність списку покупок перед походом за продуктами, який варто складати на основі тижневого меню. Та сама стратегія є дієвою і при поході до будь-якого магазину. Наприклад, перед походом у магазин одягу ви можете проаналізувати ваш гардероб, чітко зрозумівши, що вам дійсно необхідне нині.

Щоб не витратити дарма час, в решті решт так нічого і не придбавши, список покупок буде також досить доречним і у цій ситуації. Адже, якщо ви не знаєте чітко, що вам потрібно придбати, то, можливо, взагалі немає сенсу іти на шопінг.

6. Видаліть інформацію з інтернет-сайтів

Видаліть номери кредитних карток з сайтів з онлайн-покупками, а також закладки на ці сайти. Всім відомо, що в більшості випадків онлайн шопінг – це про імпульсивні покупки. Так, зайшовши на подібний сайт ви в один клік можете витратити гроші на якусь дрібничку, яка не завжди вам потрібна. Тож, вдавшись до такого простого кроку, ви зможете убезпечити себе від даремних витрат.

7. Не заходьте в магазини на заправках

Якщо вам потрібно заправити машину пальним і є можливість розрахуватись не заходячи в середину, то скористайтесь нею, на це є ряд причин:

Зазвичай ціни на заправці вищі ніж у деяких магазинах і купуючи там щось без термінової необхідності ви можете витратити зайве. Знову ж таки велика ймовірність імпульсивної покупки. Під час того, як ви зайшли у середину ви можете відчути насичений аромат кави, або ж відчути запах щойно спеченої випічки, моментально забажавши купити щось смачненьке.

8. Ходіть за покупками самі

Багато хто з нас любить піти на шопінг з подругою, перетворюючи буденну справу у процес спілкування. Для декого походи до книжкового, або у магазин електроніки є частиною дозвілля та певною мірою розвагою. Проблемою у такому дозвіллі є те, що ви можете витратити купу грошей, придбавши зовсім не потрібні речі. Вас може, до прикладу, спокусити приклад подруги й ви на підсвідомому рівні не бажавши виділятись можете придбати зайвого. Тож хорошим кроком буде знайти інші варіанти для спільного дозвілля, які допоможуть уникнути від непотрібних витрат.

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9. Уникайте хобі пов’язаних з великими витратами

Деякі хобі, до прикладу, як гольф змушують нас до постійних витрат таких, як: купівля нового інвентарю, постійне оновлення форми, плата великого членського внеску. У той час, як є багато хобі, що не потребують цього. Займаючись геокешингом, ви не зіткнетесь з ніякими регулярними витратами, крім першого придбання пристрою GPS, яке, ймовірно, вже встановлено на вашому смартфоні. Навіть таке хобі, як читання книг, насправді не вимагає витрат, якщо ви будете брати книжки у бібліотеці свого міста. Якщо ви проводите вільний час, займаючись хобі, що не вимагає покупок, ви уникнете непотрібних витрат.

10. Завжди майте у комірчині консервовані напівфабрикати

Складаючи меню на тиждень ви завжди можете забути придбати якийсь інгредієнт, проте, маючи консервовані заготовки, можливо, вам вдасться його замінити. До прикладу, ви вирішили готувати пасту, проте забули придбати помідори, або вони просто закінчились у магазині. Тож ви можете скористатись консервованою томатною пастою і не їхати лише заради одних помідорів до магазину. Так ви можете запастись подібними продуктами, які завжди вас підстрахують, виходячи із ваших смакових вподобань.

11. Залишайте гаманець дома без нагальної потреби

Якщо ідучи у справах у вас не передбачено ніяких запланованих покупок, то доречним буде взяти з собою лише невелику суму, скажімо на проїзд. Таким чином ви уникнете непередбачених покупок, а похід до будь-якого магазину виявиться даремним, адже у вас не буде достатньо грошей, щоб оплатити покупку.