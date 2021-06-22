Такі дані містить "Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022 – 2024 роки". Його схвалили у Кабміні 31 травня 2021 року.
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Так, в уряді сподіваються на економічне зростання майже на 5% щороку. За базовим сценарієм, прогнозується зростання ВВП на рівні:
- 4,6% – у 2021 році;
- на 4,3% – у 2022 році;
- на 4,7% – у 2023 році.
Як зросте зарплата
У 2021 році мінімальна зарплата підвищуватиметься двічі:
- з 1 січня до 6 000 гривень;
- з 1 липня до 6 500 гривень.
У 2022 році "мінімалка" складатиме 6 700 гривень. Відтак у 2023 році вона зросте до 7 176 гривень.
До базового сценарію прогнозу на 2021 – 2023 роки закладено відновлення позитивного тренду розвитку економіки після значних втрат, що очікуються у 2020 році внаслідок пандемії СОVІD-19 у світі,
– мовиться у пояснювальній записці до проєкту.
Прогноз уряду / Скриншот з "Прогнозу економічного і соціального розвитку"