Світовий банк прогнозує, що у 2021 році відбудеться зростання світової економіки на 4%. Втім, такий прогноз реалістичний лише за умови, що вакцинація від коронавірусу, яка вже почалася, продовжуватиметься в широких масштабах.

Найімовірніше, зростання економіки буде "в'ялим" через відсутність більш рішучих дій політиків щодо вирішення проблеми пандемії. Про це Світовий банк розповідає у своїй доповіді "Перспективи світової економіки".

До слова Мінекономіки назвало масштаби падіння ВВП у 2020 році

Хоча світова економіка знову зростає після падіння, пандемія призвела до маси жертв і хворих, кинула мільйони людей у бідність, і попереду у нас, можливо, тривалий період низької економічної активності й низьких доходів,

– переконані аналітики СБ.

Вони радять для політиків визначити пріоритетами обмеження розповсюдження коронавірусу й гарантування масової вакцинації.

"Щоб підтримати відновлення економіки, владі також необхідно створити умови для здійснення циклу інвестиційної діяльності, спрямованої на забезпечення сталого зростання економіки", – заявили у Світовому банку.

Прогноз зростання економік:

США – 3,5%,

європейської зони – 3,6%,

Японія – 2,5%,

Китай – 7,9%.

Підсумки 2020 року

За оцінкою Світового банку, у минулому році світова економіка втратила близько 4,3%. ВВП більшості країн знизилося, але, наприклад, Китаю, який першим почав успішно боротися з пандемію не сильно, але зріс – на 2%. У решті країн ситуація наступна: