Світовий банк спрогнозув, як зростатиме економіка у 2021 році
Світовий банк прогнозує, що у 2021 році відбудеться зростання світової економіки на 4%. Втім, такий прогноз реалістичний лише за умови, що вакцинація від коронавірусу, яка вже почалася, продовжуватиметься в широких масштабах.
Найімовірніше, зростання економіки буде "в'ялим" через відсутність більш рішучих дій політиків щодо вирішення проблеми пандемії. Про це Світовий банк розповідає у своїй доповіді "Перспективи світової економіки".
До слова Мінекономіки назвало масштаби падіння ВВП у 2020 році
Хоча світова економіка знову зростає після падіння, пандемія призвела до маси жертв і хворих, кинула мільйони людей у бідність, і попереду у нас, можливо, тривалий період низької економічної активності й низьких доходів,
– переконані аналітики СБ.
Вони радять для політиків визначити пріоритетами обмеження розповсюдження коронавірусу й гарантування масової вакцинації.
"Щоб підтримати відновлення економіки, владі також необхідно створити умови для здійснення циклу інвестиційної діяльності, спрямованої на забезпечення сталого зростання економіки", – заявили у Світовому банку.
Прогноз зростання економік:
- США – 3,5%,
- європейської зони – 3,6%,
- Японія – 2,5%,
- Китай – 7,9%.
Підсумки 2020 року
За оцінкою Світового банку, у минулому році світова економіка втратила близько 4,3%. ВВП більшості країн знизилося, але, наприклад, Китаю, який першим почав успішно боротися з пандемію не сильно, але зріс – на 2%. У решті країн ситуація наступна:
- США – падіння на 3,6%,
- європейська зона – 7,4%,
- Японія – 5,3%.
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