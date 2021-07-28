Відновлення світової економіки

Прогноз відновлення світового ВВП у 2021 році

МВФ покращив прогноз зростання ВВП для країн з розвиненою економікою на 0,5 відсоткових пунктирів, проти квітня. Однак, його покращення відбулось внаслідок перегляду у бік пониження для країн з ринком, що формується і країн, що розвиваються. Загальний прогноз зростання МВФ на рівні 6% на 2021 рік залишається незмінним, попри ці зміни.

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Прогноз зростання світового ВВП у 2022 році

Світове зростання економіки відбудеться на рівні 4,9%, що дещо вище від попереднього прогнозу МВФ, який становив 4,4%. Але і в цьому випадку причиною зростання є значне поліпшення прогнозів для країн з розвиненою економікою й більш стримане — для країн з ринком, що формується, і країн, що розвиваються, відмічають в МВФ.

Коли світова економіка почне відновлюватись

В останньому звіті МВФ "Перспективи розвитку світової економіки" економічний радник і директор Дослідницького департаменту МВФ Гіта Гопінат зазначила й те, що світова економіка не зможе повністю відновитись та почати зростати, доки не завершиться пандемія коронавірусу.

Відновлення неможливе до тих пір, поки пандемія не буде придушена в усьому світі,

– написала Гіта Гопінат у звіті.

Нерівномірне відновлення економіки країн у 2021 – 2022 роках

У МВФ розповіли, що розрив у відновленні економіки різних країнах буде поглиблюватись під впливом різниці у доступі до вакцини та фінансової підтримки, яку здійснює уряд.

Нерівномірне зростання ВВП країн з різною економікою, що зображене у відсоткових пунктирах / Скриншот інфографіки з сайту МВФ

Ріст ВВП різних країн у 2021 році

У США МВФ прогнозує рекордні темпи зростання ВВП на 7%.

В Єврозоні очікується, що зростання економіки складе 4,6%.

В Японії – 2,8%.

У Китаї – 8,1%. Нагадаємо, що у II кварталі ріст ВВП Китаю сповільнився й становив 7,9% у річному вимірі проти 18,3% у I кварталі.

Індії – 9,5%

Варто зазначити, що їх квітневі прогнози росту ВВП були знижені. Прогноз росту економіки Китаю був знижений через скорочення державних інвестицій, а рейтинг Індії – через серйозну другу хвилю вірусу, яка накрила країну навесні.

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Доходи на душу населення

Внаслідок пандемії доходи на душу населення в країнах з розвиненою економікою зменшилися на 2,8% на рік проти розрахованих до пандемії трендів МВФ на 2020 – 2022 роки, а в країнах з ринком, що формується, і країнах, що розвиваються, (без урахування Китаю) щорічні втрати доходів на душу населення становлять 6,3% на рік.

Ці перегляди прогнозів значною мірою є наслідком відмінностей в динаміці пандемії з поширенням штаму Дельта,

– йдеться у липневому звіті МВФ.

Частка повністю вакцинованих в країнах з різною економікою

З розвиненою економікою становить майже 40% населення.

В країнах з ринком, що формується – 11%.

В країнах, що розвиваються, з низькими доходами вакцинована лише незначна частина населення.

Вищі, ніж очікувалося, темпи вакцинації та повернення до нормальної економічної діяльності призвели до підвищення прогнозів, а відсутність доступу до вакцин і поновлення хвилі захворювань COVID-19 в деяких країнах, особливо в Індії, привели до зниження прогнозів,

– розповіла Гопінат.

Ріст ВВП України у 2021 році