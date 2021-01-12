Щороку українцям піднімають зарплати, але разом із ними ростуть й ціни. Що виросло більше – ціни чи зарплати у 2020 році? Політики при владі часто згадують про те, що українці отримують вищі зарплати, ніж отримували рік тому. Виросла не лише середня зарплата, але й мінімальна.

Журналісти Економіки 24 вирішили з’ясувати чи справді це так. Ми порівняли, що можна було придбати за середню зарплату у листопаді 2019 року та в листопаді 2020 року (останні дані від Держстату).

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Як змінилася зарплата

За рік середня зарплата виросла на трохи більше як 12%. У листопаді 2019 року вона була на рівні 10 679 гривень, а рівно через рік – 11 987 гривень.

Найбільше отримують працівники галузей:

Авіаційний транспорт – 22 242 гривні;

Фінансова та страхова діяльність – 19 893 гривні;

Державне управління й оборона та соціальне страхування – 17 316 гривень.

Найнижча зарплата за сферами:

Робота в закладах культури (бібліотеки, архіви, музеї) – 8 491 гривня;

Поштова та кур'єрська діяльність – 6 808 гривень;

Готелі, хостели, заклади харчування – 6 331 гривня.

Як змінилися ціни

У листопаді 2020 року ціни на різні товари та послуги виросли на 3,8% відносно цін того ж місяця у 2019 році. Такі дані представив Держстат у своєму звіті щодо індексу споживчих цін.

Що стало дорожчим

Найбільше подорожчали комунальні послуги, зокрема природний газ виріс в ціні майже на 40%, водопостачання обходиться на 19% дорожче, а каналізація – на 17%.

Деякі продукти також подорожчали сильніше, ніж виросла середня зарплата. Наприклад, цукор подорожчав на 37%, олія на 15%, а яйця – майже на 13%. Тютюнові вироби також суттєво виросли в ціні – на 20%.

Завести дитину в садочок чи оплатити вищу освіту також стало важче. Дошкільна та початкова освіта подорожчали на 14%, а вища освіта в середньому стала на 15% дорожчою.

Що стало дешевшим

Попри інфляцію є товари й послуги, які протягом останнього року суттєво втратили в ціні. Це:

Домашній текстиль – подешевшав на 1,2%;

Гаряча вода, опалення – на 3,6%;

Одяг і взуття стали дешевшими на 6,1%;

Аудіотехніка, фотоапаратура та обладнання для обробки інформації тепер на 9,2% доступніші;

Паливо та мастила втратили в ціні 13,8%;

Овочі найбільше впали в ціні – 18,1%.

Що можна було купити тоді й зараз

Ми розібралися як змінилися ціни на товари та послуги та що відбулося із зарплатою за останній рік. Тепер спробуємо зіставити цифри та зрозуміти чи стало українцям жити краще.

Ціни в категорії "продукти" суттєво різняться. Є товари, які відчутно подорожчали, а є, які впали в ціні. Зважаючи на те, що середня зарплата виросла на 12%, а продукти загалом подорожчали на 3,4%, то українці тепер можуть дозволити собі більше.

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Так, на середню зарплату тепер можна було придбати 773 батони, а тепер – 823. Значно більше можна дозолити собі овочів, наприклад середньої зарплати вистачить, щоб купити майже 1 300 кілограмів картоплі (минулого року всього 755 кілограмів). Проте тепер українці можуть купити менше цукру – 608 кілограмів замість 737 кілограмів.

Детальніше скільки всього можна було придбати у листопаді 2020 року у порівнянні з роком раніше, дивіться на графіку.

Окремо варто розглянути комунальні послуги, які з’їдають вагому частину бюджету сім’ї. Газ, водопостачання та каналізація подорожчали більше, ніж зросла зарплата. Крім того, з 1 січня 2021 року скасували пільговий тариф на електроенергію на перші 100 кіловат-годин.

Лише гаряча вода та опалення подешевшали відносно минулого року. Натомість орендна плата за однокімнатну квартиру виросла на 6%. Проте зарплати виросли більше, тож тиск цього пункту на загальний бюджет сім’ї зменшився.

Чого очікувати далі

Якщо зважати на загальні дані, то зарплати українців ростуть все ж швидше, ніж це роблять ціни на товари та послуги. Проте різке підняття мінімальної зарплати у 2021 році може призвести до інфляції як попереджали 24 канал економісти.

Нагадаємо, що ще у грудні 2020 року українці мінімально отримували 5 тисяч гривень, а тепер 6 тисяч, що на 20% більше. У грудні зарплату планують підняти ще – до 6 500 гривень.