Як зросли пенсії українців у 2021 році: цікаві дані

Пенсійні виплати в Україні у 2021 році мали загальну тенденцію до збільшення. Водночас розмір підвищення пенсій змінювався у залежності від спеціальності.

Згідно з новими даними Пенсійного фонду, загалом в Україні виплати до 3 тисяч гривень отримують 54,7% українців.

Важливо Пенсія по 7 тисяч гривень може стати реальністю для українців

Найбільшу пенсію отримують судді. Колишнім служителям Феміди виплачують в середньому по 77,3 тисячі гривень на місяць. Раніше ця сума була меншою на 9 тисяч гривень.

Натомість військові на заслуженому відпочинку отримують лише 5,6 тисячі гривень. За чотири місяці 2021 року виплата зросла лише на 67 гривень.

Які пенсії отримують українці

звичайна пенсія – 3,7 тисячі гривень;

військова пенсія – 5,6 тисячі гривень;

пенсія з інвалідності – 2,8 тисячі гривень;

пенсія через втрату годувальника – 3,2 тисячі гривень;

за вислугою років – 3,4 тисячі гривень;

соціальні пенсії – 1,7 тисячі гривень;

пенсія судді – 77,3 тисячі гривень.

У Пенсійному фонді зазначили, що середня пенсія по країні становить 3,7 тисячі гривень. Найбільше отримують кияни – 5,1 тисячі гривень, а найменші виплати у Тернопільській області – лише 2,8 тисячі гривень.

Актуально Скільки разів в Україні підвищуватимуть пенсії у 2021 році та кого це торкнеться

Зазначимо, що з вересня 2021 року пенсії виплачуватимуть по-новому. Усі, крім українців старших за 80 років і малорухомих, повинні відкрити рахунки в банку й отримувати виплати на картку. Це зробили для того, щоб заощадити гроші на доставленні виплат за допомогою листонош.