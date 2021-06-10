Як зросла комуналка за рік в Україні: свіжа дані Держстату

У Державній службі статистики розповіли, як зросла вартість комунальних платежів та тарифів в Україні за рік. Найбільше ціни піднялись на природній газ.
Як зросли тарифи за рік
У Держстаті аналітику провели на основі річних тарифів (з травня 2020 року по травень 2021 року) на комунальні послуги. Найбільше, за цей час, ціни зросли на:
- природний газ – на 161%,
- електроенергію – 36,6%,
- каналізацію – 17,5%.
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Ціни на житло, воду, електроенергію, газ й інші види палива зросли на 3,9%. Тарифи на утримання та ремонт житла зросли на 6,7%, гарячу воду й опалення – 4,8%.
Як зростали ціни комунальні платежі / Інфографіка Держстату
На скільки зросла сума у комунальній платіжці за рік
У квітні 2020 року українці сплатили за компослуги 22,7 мільярда гривень. Також населення має чималу загальну заборгованість за постачання природного газу, теплової енергії тощо.
- У кінці квітня 2021 року заборгованість населення за постачання природного газу становила 28,6 мільярда гривень.
- Теплової енергії та гарячої води – 25,4 мільярда гривень.
- Постачання і розподіл електроенергії – 7,6 мільярда гривень.