Як зросла комуналка за рік в Україні: свіжа дані Держстату

У Державній службі статистики розповіли, як зросла вартість комунальних платежів та тарифів в Україні за рік. Найбільше ціни піднялись на природній газ.

Як зросли тарифи за рік

У Держстаті аналітику провели на основі річних тарифів (з травня 2020 року по травень 2021 року) на комунальні послуги. Найбільше, за цей час, ціни зросли на:

природний газ – на 161%,

електроенергію – 36,6%,

каналізацію – 17,5%.

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Ціни на житло, воду, електроенергію, газ й інші види палива зросли на 3,9%. Тарифи на утримання та ремонт житла зросли на 6,7%, гарячу воду й опалення – 4,8%.

Як зростали ціни комунальні платежі / Інфографіка Держстату

На скільки зросла сума у комунальній платіжці за рік

У квітні 2020 року українці сплатили за компослуги 22,7 мільярда гривень. Також населення має чималу загальну заборгованість за постачання природного газу, теплової енергії тощо.