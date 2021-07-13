Як зросла інвестиційна привабливість України у 2021 році

Інвестиційна привабливість України зросла на 0,44 у 2021 році. У Міністерстві економіки розповіли, що майже розробили всю підзаконну нормативну базу для супроводу проєктів зі значними інвестиціями.

Інвестиційна привабливість України

Інвестиційна привабливість України зросла з 2,4 до 2,84 у поточному році. Дослідження продемонстрували суттєве покращення настроїв топ-менеджерів компаній, які входять до асоціації. Зокрема 32% опитаних вважають, що інвестиційний клімат покращили за останні 6 місяців, розповіли у Мінекономіці.

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Перший заступник Міністра економіки України Володимир Гринюк розповів, що Європейська бізнес асоціація (ЄБС) проводить аналіз інвестиційних настроїв в Україні з 2008 року.

Мінекономіки зацікавлено в такому дослідженні, оскільки питання покращення інвестиційної привабливості України та розвиток інституційних механізмів захисту прав інвесторів є один з ключових пріоритетів Уряду та України,

– зазначив Гринюк.

Підзаконна база для супроводу проєктів зі значними інвестиціями

Перший заступник міністра економіки Володимир Гринюк зазначив важливість запуску механізму супроводу інвесторів згідно з законом про "інвестнянь". Він додав, що наразі Мінекономіки розробило майже всю підзаконну нормативно-правову базу для запуску.

Реалізація закону про індустріальні парки

У Мінекономіки розповіли й те, що міністерство продовжує роботу з реалізації закону про індустріальні парки.

Наразі Мінекономіки та профільний комітет парламенту готують комплексні зміни законодавства, що направлені на створення додаткових стимулів для резидентів та керуючих компаній індустріальних парків,

– йдеться у повідомленні Мінекономіки.

Нині до реєстру вже включено 50 індустріальних парків. Проте лише у 25 із них визначено керуючі компанії, а у 8 є учасники. Тож у міністерстві планують створити мережу індустріальних парків, що існують не лише на папері.