ВВП на кінець 2021 року

В IV кварталі (жовтень – грудень) ВВП України зріс до 5,9% у річному вимірі.

у річному вимірі. Проти попереднього III кварталу він зріс на 1,8% з урахуванням сезонного фактора.

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Нагадаємо, що номінальний ВВП України у 2021 році склав 4,222 трильйона гривень.

Яким буде ВВП за результатами 2021 року: прогнози

У зв'язку з пандемією COVID-19 та карантином, Нацбанк оприлюднив невтішний інфляційний звіт за останній квартал 2021 року. За прогнозом, зростання ВВП в Україні знизиться з 3,8% до 3,1%. Водночас прем'єр Денис Шмигаль переконаний, що підняти внутрішній валовий продукт вдасться до 3,5%.

Що таке ВВП ВВП – це внутрішній валовий продукт, котрий позначає загальну грошову вартість товарів, які вироблені на території конкретної країни. Зверніть увагу, що падіння ВВП є показником економічного спаду країни, або рецесії, зростання ж навпаки свідчить про її процвітання.

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