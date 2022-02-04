ВВП на кінець 2021 року
- В IV кварталі (жовтень – грудень) ВВП України зріс до 5,9% у річному вимірі.
- Проти попереднього III кварталу він зріс на 1,8% з урахуванням сезонного фактора.
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Яким буде ВВП за результатами 2021 року: прогнози
У зв'язку з пандемією COVID-19 та карантином, Нацбанк оприлюднив невтішний інфляційний звіт за останній квартал 2021 року. За прогнозом, зростання ВВП в Україні знизиться з 3,8% до 3,1%. Водночас прем'єр Денис Шмигаль переконаний, що підняти внутрішній валовий продукт вдасться до 3,5%.
Що таке ВВПВВП – це внутрішній валовий продукт, котрий позначає загальну грошову вартість товарів, які вироблені на території конкретної країни. Зверніть увагу, що падіння ВВП є показником економічного спаду країни, або рецесії, зростання ж навпаки свідчить про її процвітання.
Прогнози щодо ВВП України у 2022 році
- НБУ нещодавно погіршив прогноз щодо ВВП України з 3,8% до 3,4%.
- Мінекономіки прогнозує, що ВВП зросте до 3,6% замість 3,8%.
- У бюджеті-2022 передбачене зростання ВВП на рівні 3,8%.
- У МВФ – на рівні 3,6%.
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