Як зробити свої кредити дешевшими: розповідаємо про перекредитування

Українці мають змогу зменшити свої витрати на сплату відсотків по кредиту. Розповідаємо, як це працює.
Майже кожен шостий українець має кредит або грошовий борг, згідно з опитуванням YOUкраїна. І це нормальна практика, особливо, якщо порівнювати з США, де "життя в кредит" – це норма.
Проте українці іноді "залазять" у борги на невигідних для себе умовах. І в таких ситуаціях надзвичайно помічною є послуга перекредитування. У матеріалі Економіки 24 розповідаємо, що це таке, як скористатися перекредитуванням та навіть отримати за це подарунок.
Завдяки перекредитуванню можна перевести свої кредити з одних банків в той, який пропонує кращі вимоги. Як це зробити – пояснимо на прикладі.
В "Ідея Банк" пропонують послугу кредит "Зустрічна пропозиція". Фактично це новий кредит, який на вигідних умовах дозволяє погасити до 5 кредитів в інших банках.
Максимальна сума кредиту – 500 тисяч гривень терміном до 60 місяців.
Отримати кредит "Зустрічна пропозиція" просто. Його можна оформити дистанційно, за телефоном 35-53 та 55-00, або прийти відразу у відділення.
Разом із кредитом "Ідея Банк" дарує клієнтам приємні подарунки – електрочайники. Така акція діє два місяці – з 1 лютого по 31 березня. Отримають чайник ті клієнти, які скористаються послугою "Зустрічна пропозиція" на суму від 40 тисяч гривень.Зверніть увагу, що відсоткова ставка за кредитом "Зустрічна пропозиція" – від 52,18% до 77,84%.