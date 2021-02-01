Українці мають змогу зменшити свої витрати на сплату відсотків по кредиту. Розповідаємо, як це працює.

Майже кожен шостий українець має кредит або грошовий борг, згідно з опитуванням YOUкраїна. І це нормальна практика, особливо, якщо порівнювати з США, де "життя в кредит" – це норма.

Проте українці іноді "залазять" у борги на невигідних для себе умовах. І в таких ситуаціях надзвичайно помічною є послуга перекредитування. У матеріалі Економіки 24 розповідаємо, що це таке, як скористатися перекредитуванням та навіть отримати за це подарунок.

Як зробити свої кредити дешевшими

Завдяки перекредитуванню можна перевести свої кредити з одних банків в той, який пропонує кращі вимоги. Як це зробити – пояснимо на прикладі.

В "Ідея Банк" пропонують послугу кредит "Зустрічна пропозиція". Фактично це новий кредит, який на вигідних умовах дозволяє погасити до 5 кредитів в інших банках.

Максимальна сума кредиту – 500 тисяч гривень терміном до 60 місяців.

У чому перевага послуги перекредитування

Економність. Основна причина для перекредитування – це більш вигідні умови. Завдяки йому можна суттєво зменшити щомісячний платіж за кредитами.

Зручність. Кредит "Зустрічна пропозиція" особливо зручний для тих, хто має кілька кредитів в інших банках. Адже всі платежі по кредитах об’єднуються в один. Відтак не потрібно закидувати гроші на різні картки чи ходити у різні відділення банків.

Додаткові гроші. Необов'язково всю суму кредиту використовувати на погашення попередніх кредитів. Надлишок можна використовувати для власних поточних потреб. До того ж кредит можна погасити достроково.

Як скористатися послугою

Отримати кредит "Зустрічна пропозиція" просто. Його можна оформити дистанційно, за телефоном 35-53 та 55-00, або прийти відразу у відділення.

Якщо вам до вподоби оформлення онлайн – подайте заявку на сайті банку. Для цього вкажіть, як вас звати, чим займаєтеся, ідентифікаційний код та свої контактні дані (номер телефону та e-mail).

Очікуйте на рішення щодо кредиту. Це займе до 1 хвилини, а відповідь прийде в sms-повідомленні.

Отримайте гроші. Оберіть найближче відділення, щоб підписати договір та отримати гроші або доставку вам зробить безкоштовно кур’єр "Ідея Банку".

Подарунок

Разом із кредитом "Ідея Банк" дарує клієнтам приємні подарунки – електрочайники. Така акція діє два місяці – з 1 лютого по 31 березня. Отримають чайник ті клієнти, які скористаються послугою "Зустрічна пропозиція" на суму від 40 тисяч гривень.

Зверніть увагу, що відсоткова ставка за кредитом "Зустрічна пропозиція" – від 52,18% до 77,84%.