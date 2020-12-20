У 2021 році пенсії в Україні зростатимуть у кілька етапів. Планують підвищити виплати для людей, яким виповнилось 65 років, і працюючим пенсіонерам. Також проведуть два перерахунки мінімальних пенсій.

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна наголосила на необхідності провести індексацію пенсію наступного року. Про це вона повідомила в ефірі одного з українських телеканалів, інформує 24 канал.

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Як змінюватимуться пенсію у 2021 році

Підвищення пенсії для людей, яким виповнилось 65 років і у яких повний стаж роботи.

Індексація пенсій.

Підвищення пенсії для працюючих пенсіонерів.

Підвищення пенсій для людей, віком понад 75 років, – орієнтовно у липні, заплановано підняття виплат на 400 гривень.

Два перерахунки мінімальних пенсій – у липні та грудні.

Мінімальна пенсія у Держбюджеті-2021

Зазначимо, що 15 грудня Верховна Рада ухвалила Державний бюджет-2021. В документі, який запропонували нардепам до другого читання, видатки на Пенсійний фонд зменшили на 8 мільярдів гривень. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це не вплине на виплату пенсій.

Згідно з головним кошторисом країни, у 2021 році мінімальну пенсію піднімуть до 1854 гривень – з 1 липня, з 1 грудня – до 1934 гривень. Наразі мінімальна пенсія становить 1769 гривень.

Зарплати, пенсії та прожитковий мінімум у 2021 році / Інфографіка 24 каналу