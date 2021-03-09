Більше з ЄС, менше з пострадянськими країнами: як змінився обсяг торгівлі України

Обсяг зовнішньої торгівлі товарами в січні – лютому 2021 року становив понад 17,53 мільярда доларів.
У порівнянні з аналогічним періодом 2020 року Україна розширила співпрацю з країнами Європейського Союзу, натомість зменшила з державами СНД.
У порівнянні з першими двома місяцями 2020 року обсяг торгівлі зріс на 4% більше (було 16,8 мільярда доларів).
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Обсяги торгівлі України зі світом
За даними митної статистики, за січень – лютий 2021 року
- експорт товарів з України становив 8,47 мільярда доларів, що на 4% більше, ніж у 2020 році;
- імпорт також виріс на 4% – до 9,09 мільярда доларів;
- від'ємне сальдо зафіксували на рівні 613 мільйонів доларів (у 2020 році – 587 мільйонів доларів).
Співпраця з ЄС та СНД
- обсяг торгівлі з країнами ЄС зріс на 7% – до 7,09 мільярда доларів. Частка ЄС становила 41% в експорті (3,45 мільярда доларів), в імпорті – 40% (3,64 мільярда доларів);
- обсяг торгівлі з країнами СНД знизився на 2% – до 2,29 мільярда доларів.
Обсяги зовнішньої торгівлі України / Дані Державної митної служби
Деталі торгівлі за галузями
- експорт продуктів за січень – лютий 2021 року становив 3,36 мільярда доларів, що на 10% менше у порівнянні з 2020;
- експорт металів виріс на 9% до 1,75 мільярда доларів;
- імпорт паливно-енергетичних товарів зріс на 13% до 1,86 мільярда доларів.
Обсяги зовнішньої торгівлі України за галузями / Дані Державної митної служби
Зверніть увагу!
За інформацією Держстату,
негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу України у 2020 році
становило 255,5 мільйона доларів. Це у 14 разів менше, ніж у 2019 році (було 689,1 мільйона доларів).