Більше з ЄС, менше з пострадянськими країнами: як змінився обсяг торгівлі України

14:30

Обсяг зовнішньої торгівлі товарами в січні – лютому 2021 року становив понад 17,53 мільярда доларів. У порівнянні з аналогічним періодом 2020 року Україна розширила співпрацю з країнами Європейського Союзу, натомість зменшила з державами СНД.