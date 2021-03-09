Обсяг зовнішньої торгівлі товарами в січні – лютому 2021 року становив понад 17,53 мільярда доларів. У порівнянні з аналогічним періодом 2020 року Україна розширила співпрацю з країнами Європейського Союзу, натомість зменшила з державами СНД.

У порівнянні з першими двома місяцями 2020 року обсяг торгівлі зріс на 4% більше (було 16,8 мільярда доларів). Читайте також Росія – друга: найбільші торговельні партнери України в 2020 році Обсяги торгівлі України зі світом За даними митної статистики, за січень – лютий 2021 року експорт товарів з України становив 8,47 мільярда доларів, що на 4% більше, ніж у 2020 році;

з України становив 8,47 мільярда доларів, що на 4% більше, ніж у 2020 році; імпорт також виріс на 4% – до 9,09 мільярда доларів;

також виріс на 4% – до 9,09 мільярда доларів; від'ємне сальдо зафіксували на рівні 613 мільйонів доларів (у 2020 році – 587 мільйонів доларів). Співпраця з ЄС та СНД обсяг торгівлі з країнами ЄС зріс на 7% – до 7,09 мільярда доларів. Частка ЄС становила 41% в експорті (3,45 мільярда доларів), в імпорті – 40% (3,64 мільярда доларів);

зріс на 7% – до 7,09 мільярда доларів. Частка ЄС становила 41% в експорті (3,45 мільярда доларів), в імпорті – 40% (3,64 мільярда доларів); обсяг торгівлі з країнами СНД знизився на 2% – до 2,29 мільярда доларів.

Обсяги зовнішньої торгівлі України / Дані Державної митної служби Деталі торгівлі за галузями експорт продуктів за січень – лютий 2021 року становив 3,36 мільярда доларів, що на 10% менше у порівнянні з 2020;

за січень – лютий 2021 року становив 3,36 мільярда доларів, що на 10% менше у порівнянні з 2020; експорт металів виріс на 9% до 1,75 мільярда доларів;

виріс на 9% до 1,75 мільярда доларів; імпорт паливно-енергетичних товарів зріс на 13% до 1,86 мільярда доларів.

Обсяги зовнішньої торгівлі України за галузями / Дані Державної митної служби Зверніть увагу! За інформацією Держстату, негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу України у 2020 році становило 255,5 мільйона доларів. Це у 14 разів менше, ніж у 2019 році (було 689,1 мільйона доларів).