У Мінекономіки спрогнозували падіння ВВП на початку 2021 року
Міністр економіки Ігор Петрашко прогнозує, що в першому кварталі 2021 року падіння ВВП буде на рівні 3%. Втім, надалі протягом року ситуація буде покращуватися.
Відновлення економічного зростання має розпочатися у квітні, повідомив міністр розвитку економіки Ігор Петрашко під час конференції Ukrainian Investment Roadshow, повідомляє 24 канал.
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Ігор Петрашко підкреслив, що Мінекономіки заклало в макропрогнозі очікування, що у 2021 році ВВП України загалом зросте на 4,6%. Таким чином уряд закінчує на швидке закінчення пандемії та кризи в наступному році.
Очевидно, що пандемія не закінчиться цього року, як ми очікували раніше. Це вплине на економічну ситуацію,
– підкреслив міністр розвитку економіки.
Прогноз щодо падіння ВВП України:
- У 2019 році ВВП України склав 3 трильйони 974 мільярди гривень. Це було на 3,2% більше, ніж у 2018 році.
- Спершу в прогноз на 2020 рік закладали прогноз зростання ВВП на 3,7% – 4 трильйони 121 мільярд. Втім, це було до пандемії та світової кризи.
- Наразі за підсумками 2020 року прогнозують скорочення ВВП на 5,5% – до 3 трильйонів 756 мільярдів.
- Якщо навіть у 2021 році прогноз зростання на 4,6% таки справдиться, то Україна все одно не зможе вперше в історії переступити межу в 4 трильйони. ВВП майже повернеться до показника 2019 року – 3 трильйони 929 мільярдів.
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