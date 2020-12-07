Міністр економіки Ігор Петрашко прогнозує, що в першому кварталі 2021 року падіння ВВП буде на рівні 3%. Втім, надалі протягом року ситуація буде покращуватися.

Відновлення економічного зростання має розпочатися у квітні, повідомив міністр розвитку економіки Ігор Петрашко під час конференції Ukrainian Investment Roadshow, повідомляє 24 канал.

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Ігор Петрашко підкреслив, що Мінекономіки заклало в макропрогнозі очікування, що у 2021 році ВВП України загалом зросте на 4,6%. Таким чином уряд закінчує на швидке закінчення пандемії та кризи в наступному році.

Очевидно, що пандемія не закінчиться цього року, як ми очікували раніше. Це вплине на економічну ситуацію,

– підкреслив міністр розвитку економіки.

Прогноз щодо падіння ВВП України: