Як змінити спосіб отримання пенсії: інструкція від ПФУ
Джерело:Пенсійний фонд України
Пенсіонери самі можуть обрати, як надходитимуть грошові виплати – через банк чи пошту. У Пенсійному фонді нагадали покрокову інструкцію, як змінити спосіб отримання пенсії.
Як змінити спосіб отримання пенсії
Задля того, аби змінити спосіб отримання виплат, пенсіонеру необхідно подати відповідну заяву. У ПФУ нагадали, що відповідно до закону пенсія в Україні виплачується щомісяця через відділення АТ "Укрпошта" або через банк.
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Як подати заяву
Як подати заяву за допомогою вебпорталу
- зайти до особистого кабінету за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);
- у розділі "Щодо пенсійного забезпечення" обрати підрозділ "Внесення змін до пенсійної справи";
- обрати вкладку “Заява на зміну способу виплати пенсії”, заповнити усі обов’язкові поля та прикріпити скан-копії: паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків, реквізитів, наданих банком (у разі обрання виплати через банк).
Потім заяву зі скан-копіями документів необхідно підписати за допомогою КЕП та надіслати до Пенсійного фонду України.Нагадаємо! З 1 липня в Україні зростає розмір прожиткового мінімуму, а відповідно зростуть і пенсійні виплати для населення. Відтак мінімальна пенсія зросте на 93 гривні – з 1 934 до 2 027 гривень. Більше про це, читайте тут.
Який спосіб оплати обирали українці у червні
У ПФУ раніше розповідали, що у червні було направлено 12,0 мільярда гривень – на виплату пенсій через АТ "Укрпошта", 39,2 мільярда гривень – через уповноважені банки.
Загалом на пенсійні виплати у червні було спрямовано 51,2 мільярда гривень, що більше, ніж у травні (48,7 мільярда гривень).