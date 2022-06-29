Як подати заяву

зайти до особистого кабінету за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП); у розділі "Щодо пенсійного забезпечення" обрати підрозділ "Внесення змін до пенсійної справи"; обрати вкладку “Заява на зміну способу виплати пенсії”, заповнити усі обов’язкові поля та прикріпити скан-копії: паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків, реквізитів, наданих банком (у разі обрання виплати через банк).

Потім заяву зі скан-копіями документів необхідно підписати за допомогою КЕП та надіслати до Пенсійного фонду України.

Нагадаємо! З 1 липня в Україні зростає розмір прожиткового мінімуму, а відповідно зростуть і пенсійні виплати для населення. Відтак мінімальна пенсія зросте на 93 гривні – з 1 934 до 2 027 гривень. Більше про це, читайте тут.

Який спосіб оплати обирали українці у червні

У ПФУ раніше розповідали, що у червні було направлено 12,0 мільярда гривень – на виплату пенсій через АТ "Укрпошта", 39,2 мільярда гривень – через уповноважені банки.

Загалом на пенсійні виплати у червні було спрямовано 51,2 мільярда гривень, що більше, ніж у травні (48,7 мільярда гривень).