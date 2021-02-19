Більше м'яса, менше фруктів й овочів: як змінилося харчування українців під час карантину
За перші 9 місяців 2020 року у структурі домашнього харчування українців сталися деякі зміни. Під час карантину українці вживали менше фруктів, овочів, риби, однак зросло споживання м'яса.
Джерело:Держстат
Про це свідчать дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств Державної служби статистики.
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Що споживали українці та скільки
- Середнє споживання м'яса і м'ясопродуктів становило 5,1 кілограма в місяць на людину. Це трохи більше, ніж за аналогічний період 2019 року (було 5 кілограмів).
- Споживання молока і молочних продуктів зросло до 18,9 кілограма, раніше було 18,8 кілограма.
- Кількість яєць на людину не змінилася – 20 штук.
- Споживання риби та рибних продуктів впала з 1,4 до 1,3 кілограма.
- Цукру українці теж спожили менше – 2,6 кілограма, було – 2,5.
- Кількість спожитої соняшникової олії та інших рослинних жирів не змінилася – 1,4 кілограма.
- Картоплі українці з'їли менше – 5,9 кілограма, за аналогічний період 2019 року – 6,2 кілограма.
- Споживання овочів зменшилося з 9.3 до 9,2 кілограма; фруктів, ягід, горіхів і винограду – з 3,8 до 3,5 кілограма.
- Менше їли і хліба – 8 кілограмів у місяць (було 8,1 кілограма).
Як змінилося харчування українців за 9 місяців 2020 року / дані Держстату
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