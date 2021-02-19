За перші 9 місяців 2020 року у структурі домашнього харчування українців сталися деякі зміни. Під час карантину українці вживали менше фруктів, овочів, риби, однак зросло споживання м'яса.

Про це свідчать дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств Державної служби статистики. Читайте також Такі ціни – не межа: експерти прогнозують зростання цін на продукти в Україні Що споживали українці та скільки Середнє споживання м'яса і м'ясопродуктів становило 5,1 кілограма в місяць на людину. Це трохи більше, ніж за аналогічний період 2019 року (було 5 кілограмів).

становило 5,1 кілограма в місяць на людину. Це трохи більше, ніж за аналогічний період 2019 року (було 5 кілограмів). Споживання молока і молочних продуктів зросло до 18,9 кілограма, раніше було 18,8 кілограма.

зросло до 18,9 кілограма, раніше було 18,8 кілограма. Кількість яєць на людину не змінилася – 20 штук.

на людину не змінилася – 20 штук. Споживання риби та рибних продуктів впала з 1,4 до 1,3 кілограма.

впала з 1,4 до 1,3 кілограма. Цукру українці теж спожили менше – 2,6 кілограма, було – 2,5.

українці теж спожили менше – 2,6 кілограма, було – 2,5. Кількість спожитої соняшникової олії та інших рослинних жирів не змінилася – 1,4 кілограма.

не змінилася – 1,4 кілограма. Картоплі українці з'їли менше – 5,9 кілограма, за аналогічний період 2019 року – 6,2 кілограма.

українці з'їли менше – 5,9 кілограма, за аналогічний період 2019 року – 6,2 кілограма. Споживання овочів зменшилося з 9.3 до 9,2 кілограма; фруктів , ягід, горіхів і винограду – з 3,8 до 3,5 кілограма.

зменшилося з 9.3 до 9,2 кілограма; , ягід, горіхів і винограду – з 3,8 до 3,5 кілограма. Менше їли і хліба – 8 кілограмів у місяць (було 8,1 кілограма).

Як змінилося харчування українців за 9 місяців 2020 року / дані Держстату Зверніть увагу! За інформацією Держстату, за 2020 рік найбільше подорожчали цукор – на 46,2%, гречка – на 34,8%, яйця – на 30,4%, а також соняшникова олія – на 22,2%.