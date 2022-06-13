Як змінились ціни в Україні за місяць: що подорожчало найбільше

У травні помітно пришвидшилась інфляція, а у місячному вимірі ціни зросли на 2,7%. Проте деякі категорії товарів подешевшали на декілька гривень. Як змінились ціни за місяць в Україні, розповідаємо далі.

На споживчому ринку у цьому місяці ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,7%, згідно з аналітикою Держстату. Найбільше подорожчали серед продовольчих товарів рис та фрукти – на 14,3% та 11,5% відповідно. Також на 5,9 – 3,2% зросли ціни на рибу та продукти з риби, продукти переробки зернових, овочі, безалкогольні напої, макаронні вироби.

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Водночас на 21,2% подешевшали яйця, завдяки значній пропозиції на внутрішньому ринку, підкреслили в НБУ. На яловичину, цукор, м'ясо свійської птиці ціни впали у межах 2,5 – 0,9%. Здешевшання кормів через надлишок агросировини уповільнювало подорожчання м'яса у травні цьогоріч.

Чому ціни на деякі продукти зростали

У НБУ пояснили, що овочі, зокрема огірки, помідори, кабачки та баклажани, подорожчали у травні внаслідок окупації південних регіонів України. Також через порушення ланцюгів постачання, подорожчання енергоносіїв, нижчі обсяги надходжень ранньої продукції.

Крупи – через вичерпання запасів та скорочення постачань. Пришвидшилося й зростання вартості солі насамперед через руйнування основного видобувного підприємства та обмежені імпортні поставки.

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Як змінились в ціні інші категорії

Алкогольні напої – на 6,4%, тютюнові вироби – на 1,5%.

– на 6,4%, тютюнові вироби – на 1,5%. Ціни на транспорт зросли на 10,2%, через подорожчання палива та мастил на 22,8%.

зросли на 10,2%, через подорожчання палива та мастил на 22,8%. Проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті – на 6,7%.

в автодорожньому пасажирському транспорті – на 6,7%. У сфері зв’язку ціни зросли на 1,0%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг на 6,7% та телефонного обладнання на 2,7%.

Окрім яловичини, цукру, м'яса свійської птиці та яєць, у травні знизились ціни у сфері охорони здоров’я на 0,9%. Це сталось через здешевлення фармацевтичної продукції на 1,8%, вважають у Держстаті.

Зміна цін в Україні протягом року / Скриншот інфографіки Держстату

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Яка ситуація з інфляцією в Україні

У травні рівень інфляції пришвидшився до 18% річних проти 16,4% річних у квітні. В НБУ зазначили, що на пришвидшення інфляції вплинули як загальносвітові тенденції, мовиться про ціни на енергоресурси, так і внутрішні чинники, котрі пов’язані із війною.

Це порушення ланцюгів постачання, знищення активів підприємств, зростання їх виробничих витрат, а також підвищений попит населення на окремі товари та послуги на тлі недостатньої пропозиції,

– йдеться у повідомленні регулятора.

Також через інфляційний тиск Нацбанк підвищив облікову ставку з 10% до 25% річних. Нагадаємо, що інфляція – це зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці. Чим вона вища, тим більшу загрозу несе для економіки.

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