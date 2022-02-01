Як змінились ціни за тиждень

Згідно з даними моніторингу Мінекономіки, найсуттєвіше зросли ціни на такі продукти:

житній та житньо-пшеничний хліб – на 1,1% до 25,23 гривні за кілограм,

капуста білокачанна – на 2,8% до 20,31 гривні за кілограм,

цибуля ріпчаста – на 1,8% 14,68 гривні за кілограм,

морква – на 3,5% до 15,35 гривні за кілограм.

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Які продукти подешевшали

Варто зауважити, що не всі ціни зросли й Мінекономіки за тиждень зафіксувало здешевшання на одну з категорій товарів першої необхідності. Так курячі яйця категорії С1 з 24 січня по 28 січня 2022 року подешевшали на 5,7% до 31,73 гривні за десяток.

Як змінились у ціні на ліки за тиждень

Антибіотики вітчизняні подорожчали на 2,6% до 39,67 гривні за 10 таблеток.

Антибіотики імпортні на 2,1% до 89,26 гривні за 10 таблеток.

Жарознижувальні та знеболювальні препарати імпортні – на 1,5% до 19,30 гривень за упаковку.

Як змінилась вартість пального

Бензин А-95 за тиждень подорожчав на 3,5% до 32,62 гривні за літр, дизельне пальне – на 3,9% до 31,80 гривень за літр.

Зверніть увагу! Директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн вважає, що ціни на бензин можуть знизитись, якщо вартість нафти впаде до 85 доларів за барель. Проте нафта 31 січня знову наблизилась до 7-річних рекордних показників. Більше про це, читайте тут.

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