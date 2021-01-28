В Україні у грудні 2020 року середня заробітна плата штатних працівників підприємств й організацій зросла на 15,6% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Зокрема, загальна сума склала 14 179 гривень.

Джерело: Державна служба статистики

У Держстаті повідомили, що станом на грудень 2020 року зарплата в Україні зросла на 0,1% у порівнянні з 2019 роком. Цей показник зазначено з урахуванням інфляції.

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Скільки отримували українці

Зокрема, у грудні 2020 року найвища зарплата в Києві становила 21 812 гривень. Водночас найнижчим за цей період був показник у Чернігівській області – 10 921 гривня.



Динаміка середньої зарплати в Україні / Інфографіка Держстату

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За даними Держстату, найбільшу заробітну плату зафіксували у сфері "Фінансова та страхова діяльність" – 22 843 гривні. Однак найменшу суму отримували у сфері "Тимчасове розміщення та організація харчування" – 6 838 гривень.