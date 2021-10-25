Як зменшити суми в платіжках за тепло та заощадити: дієві поради

У деяких міста України вже розпочався опалювальний сезон й незабаром прийдуть перші платіжки за опалення. Період теплопостачання завжди стресовий для гаманця пересічного українця. Саме тому Економіка 24 вирішила зібрати найдієвіші поради та лайфхаки, аби цьогоріч обов'язково вдалось заощадити.

Батареї, що регулюються

Один з найпростіших та найочевидніших способів почати заощаджувати на теплопостачанні – замінити старі батареї на сучасні радіатори з функцією регулювання температури у квартирі. Більшість з таких радіаторів можна під'єднати до власного мобільного телефону й регулювати температуру тепла в оселі віддалено.

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Наприклад, коли ви йдете на роботу й у квартирі нікого немає цілий день, то можна прикручувати радіатор на декілька градусів, або ж якщо вирішили поїхати у відрядження чи подорож на декілька днів. Таким чином квартира не охолоне повністю, якби ви, наприклад, зовсім вимкнули опалення, але й розхід тепла буде значно менший.

Завдяки радіаторам з функцією "регулювання рівня тепла" можна самостійно встановлювати бажану температуру в оселі й заощаджувати / Фото – архів 24 каналу

Поквартирні лічильники

Якщо ви живете у новобудові, то скоріш за все вам вдасться встановити окремий лічильник на власну оселю. У більшості будинків в Україні діє така система плати за теплопостачання: загальний розхід у всьому будинку ділиться пропорційно до кількості квартир у ньому. Тобто, ви можете заощаджувати, у той час, як у вашого сусіда будуть постійно відкриті вікна.

Саме тому поквартирні лічильники – досить раціональна ідея. Однак їх можливо буде встановити лише за умови, що у вас в будинку горизонтальне розведення системи опалення. Тобто коли в оселі можна зафіксувати скільки тепла зайшло у кожну конкретну квартиру.

На жаль, у старих квартирах вертикальне розведення тепла, тому поквартальний лічильник зможуть встановити не всі. Адже у більшості будинків усі квартири з'єднані однією трубою й визначити скільки "заходить" тепла у кожну конкретну квартиру неможливо.

Колективні рішення

Якщо ви дійсно хочете почати заощаджувати на теплопостачанні, а у вас вертикальне розведення тепла, то, на жаль, без сусідів не обійтись, оскільки більшість рішень потребують колективної підтримки, а також голови ОСББ (Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку).

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Встановлення індивідуального теплового пункту

Найпростіший спосіб модернізувати систему теплопостачання у будинок й уникнути ситуацій, коли за вікном потеплішало й ви змушені відчиняти вікна, через задуху у квартирі – встановити індивідуальний тепловий пункт у будинку з загальнобудинковим лічильником та погодним регулятором тепла.

Таким чином вони у симбіозі будуть реагувати на температуру повітря на вулиці та подавати потрібну кількість тепла у будинок. Таким чином вам дійсно вдасться заощаджувати у перспективі та не платити більше за "опалення вулиці".

, що встановлення лише індивідуального пункту буде замало й потрібно збалансувати систему опалення. Тобто встановити балансувальні клапани на стояках, та перевірити чи не зношені труби опалення й за потреби замінити їх.

Індивідуальний тепловий пункт буде подавати потрібну кількість тепла у будинок, зважаючи на погодні умови / Фото – архів 24 каналу

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Утеплення будинку

Якщо у вашому будинку створено ОСББ, то варіант комплексної модернізації буде цілком актуальний. Завдяки модернізації вашої багатоповерхівки ви зможете створити замкнутий контур утеплення для всього периметру: вікна, стіни, дах, перекриття підвалу.

Однак зауважте, що будинки висотою понад 26,5 метра утеплюються виключно з негорючих матеріалів. Тобто мінеральною, кам'яною або базальтовою ватою.

Важливо! Так зване "клаптикове" утеплення зовнішніх стін квартири незаконно. Оскільки це самостійна зміна вигляду будинку й власника можуть притягнути до адміністративної відповідальності та зобов'язати зняти утеплення й виплатити витрати.

Що робити, якщо фінанси обмежені

Ще одним дієвим кроком для утеплення вашого будинку можуть стати дотягувачі для вхідних та тамбурних дверей. Завдяки теплому під'їзду ви зможете підвищити температуру у квартирах на декілька градусів.

Якщо ваші фінанси обмежені й найближчим часом навряд чи вдасться змінити систему опалення в оселі, то ви завжди можете вдатись до деяких лайфхаків, що допоможуть трохи заощадити на теплопостачанні.

Як заощадити на теплопостачанні, якщо фінанси обмежені / Фото – Pexels

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