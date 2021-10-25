Батареї, що регулюються
Один з найпростіших та найочевидніших способів почати заощаджувати на теплопостачанні – замінити старі батареї на сучасні радіатори з функцією регулювання температури у квартирі. Більшість з таких радіаторів можна під'єднати до власного мобільного телефону й регулювати температуру тепла в оселі віддалено.
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Наприклад, коли ви йдете на роботу й у квартирі нікого немає цілий день, то можна прикручувати радіатор на декілька градусів, або ж якщо вирішили поїхати у відрядження чи подорож на декілька днів. Таким чином квартира не охолоне повністю, якби ви, наприклад, зовсім вимкнули опалення, але й розхід тепла буде значно менший.
Завдяки радіаторам з функцією "регулювання рівня тепла" можна самостійно встановлювати бажану температуру в оселі й заощаджувати / Фото – архів 24 каналу
Поквартирні лічильники
Якщо ви живете у новобудові, то скоріш за все вам вдасться встановити окремий лічильник на власну оселю. У більшості будинків в Україні діє така система плати за теплопостачання: загальний розхід у всьому будинку ділиться пропорційно до кількості квартир у ньому. Тобто, ви можете заощаджувати, у той час, як у вашого сусіда будуть постійно відкриті вікна.
Саме тому поквартирні лічильники – досить раціональна ідея. Однак їх можливо буде встановити лише за умови, що у вас в будинку горизонтальне розведення системи опалення. Тобто коли в оселі можна зафіксувати скільки тепла зайшло у кожну конкретну квартиру.
На жаль, у старих квартирах вертикальне розведення тепла, тому поквартальний лічильник зможуть встановити не всі. Адже у більшості будинків усі квартири з'єднані однією трубою й визначити скільки "заходить" тепла у кожну конкретну квартиру неможливо.
Колективні рішення
Якщо ви дійсно хочете почати заощаджувати на теплопостачанні, а у вас вертикальне розведення тепла, то, на жаль, без сусідів не обійтись, оскільки більшість рішень потребують колективної підтримки, а також голови ОСББ (Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку).
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Встановлення індивідуального теплового пункту
Найпростіший спосіб модернізувати систему теплопостачання у будинок й уникнути ситуацій, коли за вікном потеплішало й ви змушені відчиняти вікна, через задуху у квартирі – встановити індивідуальний тепловий пункт у будинку з загальнобудинковим лічильником та погодним регулятором тепла.
Таким чином вони у симбіозі будуть реагувати на температуру повітря на вулиці та подавати потрібну кількість тепла у будинок. Таким чином вам дійсно вдасться заощаджувати у перспективі та не платити більше за "опалення вулиці".
Індивідуальний тепловий пункт буде подавати потрібну кількість тепла у будинок, зважаючи на погодні умови / Фото – архів 24 каналу
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Утеплення будинку
Якщо у вашому будинку створено ОСББ, то варіант комплексної модернізації буде цілком актуальний. Завдяки модернізації вашої багатоповерхівки ви зможете створити замкнутий контур утеплення для всього периметру: вікна, стіни, дах, перекриття підвалу.
Однак зауважте, що будинки висотою понад 26,5 метра утеплюються виключно з негорючих матеріалів. Тобто мінеральною, кам'яною або базальтовою ватою.
Важливо! Так зване "клаптикове" утеплення зовнішніх стін квартири незаконно. Оскільки це самостійна зміна вигляду будинку й власника можуть притягнути до адміністративної відповідальності та зобов'язати зняти утеплення й виплатити витрати.
Що робити, якщо фінанси обмежені
Якщо ваші фінанси обмежені й найближчим часом навряд чи вдасться змінити систему опалення в оселі, то ви завжди можете вдатись до деяких лайфхаків, що допоможуть трохи заощадити на теплопостачанні.
Як заощадити на теплопостачанні, якщо фінанси обмежені / Фото – Pexels
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- Встановіть спеціальний теплозахисний екран між стіною та батареєю. Таким чином алюмінійове покриття буде відзеркалювати тепло від неї та направлятиме його у середину кімнати, відповідно краще зберігатиметься тепло в оселі. Але якщо грошей на теплозахисний екран немає, то можете взяти відповідний по розмірах шматок ДСП та наклеїти на нього фольгу.
- Зніміть декоративні решітки з батарей, адже вони можуть екранувати близько 20% тепла від батареї. Звісно, таке дизайнерське рішення може зробити будь-яку кімнату більш затишною, проте у холодні пори року зважте, що вам більш доречно: тепла оселя чи стильний вигляд кімнати.
- Спеціальна прозора плівка на вікнах, що покращує теплозабезпечення віконного скла. Завдяки тому, що вона має низький коефіцієнт теплопередачі, можуть забезпечити додаткових декілька теплих градусів у зонах біля вікон.
- Перефарбуйте батареї у темний колір. Зазвичай в оселях стандартно батареї білого кольору, однак, якщо перефарбувати їх у чорний, то вони будуть здатні випромінювати на 8% більше тепла.
- Правильно провітрюйте приміщення. Холодна пора року – це не лише великі платіжки за тепло та різдвяні свята, але й час, коли підвищується ризик захворіти ГРВІ, тому провітрювання приміщення ніяк не уникнути. Більшість відкриває вікна у режимі "провітрювання" й залишає їх так на довгий час, думаючи, що тепло повільніше "тікатиме" з оселі. Проте це не так. Річ у тім, що у такий спосіб стіни та стеля холонуть, через що у кімнаті стає досить прохолодно. Тому краще відкривати вікна навстіж на короткий проміжок часу.