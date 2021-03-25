Як зекономити на оренді житла: корисні лайфхаки

Джерело:24 канал
Ціна оренди часто грає вирішальну роль. Проте, не обов'язково жертвувати власним комфортом, під час вибору помешкання, а заощадити можливо, дослухавшись до деяких дієвих лайфхаків.
Найочевидніший та найпростіший спосіб заощадити на оренді житла – знайти співмешканця. Живучи з кимось, ви не лише зможете економити половину суми на щомісячній ренті, але й розділити витрати за комунальні послуги, інтернет та інші платежі й підписки навпіл.
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Якщо це не перша здача, то цілком можливі у квартирі якісь недоліки у вигляді, протікаючого крану, несправних дверцят шафи, подряпаних шпалер тощо.
Якщо ви винайматимете житло, то скоріш за все комунальні платежі не будуть враховані в плату за оренду житла. Проте, є спосіб заощадити на платі на щомісячній комунальній платіжці. Якщо у вашому новому житлі не встановлені лічильники, то варто це зробити.
Місцерозташування житла
У більшості випадків винаймати житло у спальному районі буде набагато дешевше, ніж у центрі. До того ж варто придивитись до будинків, що побудовані до 2000 року. Зазвичай це досить сучасні помешкання з непоганим ремонтом, проте через застарілий зовнішній вигляд будинку, внутрішні комунікації та, загалом, внутрішню інфраструктуру, оренда обійдеться орендареві значно дешевше.
Не варто нехтувати договором про оренду адже, по-перше, це ваша безпека. У договорі ви можете прописати усі нюанси стосовно стану квартири, сантехніки, меблів тощо, щоб у майбутньому уникнути зайвих можливих конфліктів.
Також, укладаючи договір про оренду, ви можете зафіксувати сталу плату за помешкання, котре винаймаєте. Саме тому вигідно шукати помешкання на довгий термін. Ціни на нерухомість мають тенденцію зростати й через навіть пів року оренда ідентичної квартири може коштувати вже в рази більше.Заощадити на омріяну квартиру чи автомобіль значно легше, коли не маєте кредитів. Щоб погасити їх та наблизитися до мрії, замовте послугу перекредитування від Ідея Банку та отримайте подарунок.