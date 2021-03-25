Як зекономити на оренді житла: корисні лайфхаки

Ціна оренди часто грає вирішальну роль. Проте, не обов'язково жертвувати власним комфортом, під час вибору помешкання, а заощадити можливо, дослухавшись до деяких дієвих лайфхаків.

Знайдіть співмешканця

Найочевидніший та найпростіший спосіб заощадити на оренді житла – знайти співмешканця. Живучи з кимось, ви не лише зможете економити половину суми на щомісячній ренті, але й розділити витрати за комунальні послуги, інтернет та інші платежі й підписки навпіл.

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Шукайте недоліки

Якщо це не перша здача, то цілком можливі у квартирі якісь недоліки у вигляді, протікаючого крану, несправних дверцят шафи, подряпаних шпалер тощо.

Варто ретельно все перевірити, з двох причин

По-перше, ви не будете платити через чужу недбалість. Якщо ви все ж таки знайшли щось несправне, то варто прописати цей момент у договорі про оренду. Таким чином ви убезпечуєте себе від неприємних конфліктів та даремних витрат.

По-друге, ви можете домовитись з орендодавцем, що усунення подібних недоліків буде вирахувано з вашої плати за квартиру.

Зменште комунальні платежі

Якщо ви винайматимете житло, то скоріш за все комунальні платежі не будуть враховані в плату за оренду житла. Проте, є спосіб заощадити на платі на щомісячній комунальній платіжці. Якщо у вашому новому житлі не встановлені лічильники, то варто це зробити.

Поради щодо встановлення лічильника

Індивідуального лічильника може бути замало, щоб розпочати свій шлях до зменшення комунальних платіжок. Тому варто встановити окремий лічильник на гарячу та холодну воду, оскільки ціна за різну температуру води відмінна. Вода, що має температуру нижче 40 градусів за Цельсієм вважається холодною та нараховується згідно з тарифом на холодну воду.

В Україні тарифи у нічний проміжок часу (з 23:00 до 07:00) приблизно у два рази нижчі, ніж вдень. Саме тому варто встановити двотарифний лічильник який допоможе заощадити кошти на платі за електроенергію.

Місцерозташування житла

У більшості випадків винаймати житло у спальному районі буде набагато дешевше, ніж у центрі. До того ж варто придивитись до будинків, що побудовані до 2000 року. Зазвичай це досить сучасні помешкання з непоганим ремонтом, проте через застарілий зовнішній вигляд будинку, внутрішні комунікації та, загалом, внутрішню інфраструктуру, оренда обійдеться орендареві значно дешевше.

Договір про оренду

Не варто нехтувати договором про оренду адже, по-перше, це ваша безпека. У договорі ви можете прописати усі нюанси стосовно стану квартири, сантехніки, меблів тощо, щоб у майбутньому уникнути зайвих можливих конфліктів.

Також, укладаючи договір про оренду, ви можете зафіксувати сталу плату за помешкання, котре винаймаєте. Саме тому вигідно шукати помешкання на довгий термін. Ціни на нерухомість мають тенденцію зростати й через навіть пів року оренда ідентичної квартири може коштувати вже в рази більше.