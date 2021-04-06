Як збільшився валовий зовнішній борг України за 2020 рік: дані НБУ

Як зріс борг за 2020
У 2020 році обсяг валового зовнішнього боргу України зріс на 4 мільярди доларів й в кінці 2020 року склав 125,7 мільярда доларів. За даними НБУ, у четвертому кварталі борг зріс на 3,5 мільярда доларів – до 125,7 мільярда доларів, або з 79,0% ВВП, зокрема державного сектору – на 3 мільярди доларів.
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Щодо ВВП обсяг боргу збільшився за рік з 78,6% до 81,2%,
— відзначили в НБУ.
Що таке валовий зовнішній борг Валовий зовнішній борг – це
загальна заборгованість країни за зовнішніми позиками та невиплаченими за ними процентами. Тобто ВЗБ являє собою загальний обсяг заборгованості за всіма наявними зобов'язаннями, що мають сплачені боржниками, та які є зобов'язаннями резидентів економіки країни перед нерезидентами.
Зовнішній борг держсектору
- Зовнішній борг держсектору збільшився на 2,9 мільярда доларів за 2020 рік.
- 54,7 мільярда доларів – становить наразі зовнішній борг держсектору, або 35,3% від ВВП.
Зовнішні зобов'язання приватного сектору
- Зовнішні зобов’язання приватного сектора збільшились на 1,1 мільярда доларів за 2020 рік.
- 71,0 мільярда доларів – нині становлять зовнішні зобов'язання приватного сектору, або ж 45,9% від ВВП.
Скорочення держборгу
- Зовнішній борг скоротився на 0,4 мільярда доларів в результаті планових амортизаційних виплат по кредитах stаnd-by (0,7 мільярда доларів).
- Станом на 31 грудня 2020 року показник склав 6,9 мільярда доларів.
- Обсяг зовнішніх зобов’язань НБУ зріс на 0,3 мільярда доларів, в наслідок зміни курсу спеціальних прав запозичення (СПЗ – резервний та платіжний засіб, що емітується МВФ та існує лише в безготівковій формі у вигляді записів на банківських рахунках).
Зменшення обсягу зовнішніх зобов'язань банків
- Обсяг зовнішніх зобов’язань банків зменшився торік на 1,1 мільярда доларів.
- Обсяг зовнішніх зобов’язань банків нині становить 3,7 мільярда доларів, завдяки чистому погашенню їх зобов’язань за єврооблігаціями на 0,9 мільярда доларів.
- Зменшення заборгованості за короткостроковими та довгостроковими кредитами на 0,1 мільярда доларів.
- Зниження заборгованості за міжбанківськими кредитами на 0,1 мільярда доларів.
Держборг в інших секторах
Водночас зовнішній борг інших секторів економіки зменшився на 0,4 мільярда доларів й становить 54,2 мільярда доларів.
Зменшення заборгованості по кредитах і позиках на 2,2 мільярда доларів відбулось внаслідок:
- переоформлення боргу в міжфірмовий, при одночасному збільшенні заборгованості за торговими кредитами на 1,4 мільярда доларів,
- чистого залучення коштів від розміщення єврооблігацій на 0,4 мільярда доларів.
Внаслідок курсових змін обсяг зовнішніх зобов’язань інших секторів зріс на 0,6 мільярда доларів.
Підприємства, що знаходяться у відносинах прямого інвестування
Міжфірмовий борг підприємств, що знаходяться у відносинах прямого інвестування, виріс за рік на 2,6 мільярда доларів та становить 13,2 мільярда доларів.
Реальний сектор
У той самий час обсяг простроченої заборгованості реального сектора по негарантованих кредитах, в тому числі від прямих інвесторів, зросли на 1,0 мільярд доларів й становлять 23,4 мільярда доларів, а частка Кіпру зросла на 0,3%.
Країни-кредитори приватного сектору
Нацбанк уточнює, що загалом Кіпр на кінець 2020 року залишався основною країною-кредитором за географічною структурою заборгованості приватного сектору за негарантованими кредитами (разом із міжфірмовим боргом) – 47,1% від загального обсягу.
Загалом частка найбільшого кредитора – Кіпру за рік скоротилася на 2,1 відсоткових пунктирів.
Частка також скоротилась й в таких країн-кредиторів, як:
- Віргінські острови з 3,3% до 2,9%,
- Нідерланди з 5,7% до 5,6%.
У той самий час частка зросла у:
- Великій Британії з 0,1% до 13,0%,
- Люксембургу з 2,8% до 3,2%.
Чому держборг зазначений в доларах
Основною валютою зовнішніх запозичень України на кінець 2020 залишається долар США. Частка цієї валюти становить 61,6% від загального обсягу зовнішнього боргу, однак його частка скоротилася за рік на 5,1 відсоткових пунктирів. Разом з тим зросла частка запозичень в євро з 16,8% до 23,7%. Питома вага зобов’язань в СПЗ перед МВФ зросла з 9,3% до 10,2%.
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