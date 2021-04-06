Національний банк України повідомив, що за підсумками четвертого кварталу 2020 року зовнішній валовий борг зріс на 3,5 мільярди доларів й на кінець року становив більш як 125 мільярдів доларів. У структурі відмітили й те, що борг перевищив 81% ВВП.

Як зріс борг за 2020

У 2020 році обсяг валового зовнішнього боргу України зріс на 4 мільярди доларів й в кінці 2020 року склав 125,7 мільярда доларів. За даними НБУ, у четвертому кварталі борг зріс на 3,5 мільярда доларів – до 125,7 мільярда доларів, або з 79,0% ВВП, зокрема державного сектору – на 3 мільярди доларів.

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Щодо ВВП обсяг боргу збільшився за рік з 78,6% до 81,2%,

— відзначили в НБУ.

Що таке валовий зовнішній борг Валовий зовнішній борг – це загальна заборгованість країни за зовнішніми позиками та невиплаченими за ними процентами. Тобто ВЗБ являє собою загальний обсяг заборгованості за всіма наявними зобов'язаннями, що мають сплачені боржниками, та які є зобов'язаннями резидентів економіки країни перед нерезидентами.

Зовнішній борг держсектору

Зовнішній борг держсектору збільшився на 2,9 мільярда доларів за 2020 рік.

54,7 мільярда доларів – становить наразі зовнішній борг держсектору, або 35,3% від ВВП.

Зовнішні зобов'язання приватного сектору

Зовнішні зобов’язання приватного сектора збільшились на 1,1 мільярда доларів за 2020 рік.

71,0 мільярда доларів – нині становлять зовнішні зобов'язання приватного сектору, або ж 45,9% від ВВП.

Скорочення держборгу

Зовнішній борг скоротився на 0,4 мільярда доларів в результаті планових амортизаційних виплат по кредитах stаnd-by (0,7 мільярда доларів).

Станом на 31 грудня 2020 року показник склав 6,9 мільярда доларів.

Обсяг зовнішніх зобов’язань НБУ зріс на 0,3 мільярда доларів, в наслідок зміни курсу спеціальних прав запозичення (СПЗ – резервний та платіжний засіб, що емітується МВФ та існує лише в безготівковій формі у вигляді записів на банківських рахунках).

Зменшення обсягу зовнішніх зобов'язань банків

Обсяг зовнішніх зобов’язань банків зменшився торік на 1,1 мільярда доларів.

Обсяг зовнішніх зобов’язань банків нині становить 3,7 мільярда доларів, завдяки чистому погашенню їх зобов’язань за єврооблігаціями на 0,9 мільярда доларів.

Зменшення заборгованості за короткостроковими та довгостроковими кредитами на 0,1 мільярда доларів.

Зниження заборгованості за міжбанківськими кредитами на 0,1 мільярда доларів.

Держборг в інших секторах

Водночас зовнішній борг інших секторів економіки зменшився на 0,4 мільярда доларів й становить 54,2 мільярда доларів.

Зменшення заборгованості по кредитах і позиках на 2,2 мільярда доларів відбулось внаслідок:

переоформлення боргу в міжфірмовий, при одночасному збільшенні заборгованості за торговими кредитами на 1,4 мільярда доларів,

чистого залучення коштів від розміщення єврооблігацій на 0,4 мільярда доларів.

Внаслідок курсових змін обсяг зовнішніх зобов’язань інших секторів зріс на 0,6 мільярда доларів.

Підприємства, що знаходяться у відносинах прямого інвестування

Міжфірмовий борг підприємств, що знаходяться у відносинах прямого інвестування, виріс за рік на 2,6 мільярда доларів та становить 13,2 мільярда доларів.

Реальний сектор

У той самий час обсяг простроченої заборгованості реального сектора по негарантованих кредитах, в тому числі від прямих інвесторів, зросли на 1,0 мільярд доларів й становлять 23,4 мільярда доларів, а частка Кіпру зросла на 0,3%.

Країни-кредитори приватного сектору

Нацбанк уточнює, що загалом Кіпр на кінець 2020 року залишався основною країною-кредитором за географічною структурою заборгованості приватного сектору за негарантованими кредитами (разом із міжфірмовим боргом) – 47,1% від загального обсягу.

Загалом частка найбільшого кредитора – Кіпру за рік скоротилася на 2,1 відсоткових пунктирів.

Частка також скоротилась й в таких країн-кредиторів, як:

Віргінські острови з 3,3% до 2,9%,

Нідерланди з 5,7% до 5,6%.

У той самий час частка зросла у:

Великій Британії з 0,1% до 13,0%,

Люксембургу з 2,8% до 3,2%.

Чому держборг зазначений в доларах

Основною валютою зовнішніх запозичень України на кінець 2020 залишається долар США. Частка цієї валюти становить 61,6% від загального обсягу зовнішнього боргу, однак його частка скоротилася за рік на 5,1 відсоткових пунктирів. Разом з тим зросла частка запозичень в євро з 16,8% до 23,7%. Питома вага зобов’язань в СПЗ перед МВФ зросла з 9,3% до 10,2%.

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