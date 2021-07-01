Податок на продаж нерухомості в Україні зросте: Рада прийняла законопроєкт

Верховна Рада України 1 липня ухвалила законопроєкт №5600 у першому читанні, що включає підвищення податків на нерухомість. Він пропонує позбавити пільг зі сплати ПДВ на вторинному ринку та підвищити податки для фізичних осіб.

Законопроєкт №5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень", котрий ще називають "антиахметівським" підтримало 264 народних депутатів у першому читанні. Завдяки прийняттю законопроєкту, Мінфін очікує, що залучення до бюджету збільшаться на близько 3 мільярди гривень.

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Кого стосується законопроєкт

Міністр фінансів Марченко раніше зазначав, що законопроєкт не зачіпатиме пересічних українців і не вплине на ціни на нерухомість в Україні, адже що норма не стосуватиметься фізичних осіб, оскільки вони не є платниками ПДВ.

Нові податки

Скасовується пільга, яка дозволяла не сплачувати ПДВ при перепродажі нерухомості на вторинному ринку. Тепер же всі юридичні особи мають сплачувати 20% ПДВ.

Норма проєкту спрямована на суб'єкти господарювання, які мають бізнес з перепродажу квартир на вторинному ринку та створюють неконкурентні умови для забудовників, тому що не сплачують ПДВ,

– зазначив Марченко.

Проте закон таки торкнеться фізичних осіб, але лише тих, які продають 3 і більше квартир на рік. Податок на третю квартиру піднімуть до 18% ПДФО та 1,5% військового збору. Нагадаємо, що за другий об'єкт нерухомості податок становить 5% ПДФО та 1,5% військового збору.

Марченко вважає, що більш як два продажі нерухомості за рік – прояв бізнесу, а отже потрібно сплатити вищі податки.

Що буде з цінами на нерухомість

Президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта вважає, що ціни на нерухомість зростуть, як на первинному, так і на вторинному ринку нерухомості. Завдяки чому житло на первинному ринку не стане більш доступним українцям.

На первинної ціни прогнозовано зростуть на 20%.

На вторинному – на 10 – 15%.

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Що ще передбачає законопроєкт №5600