Законопроєкт №5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень", котрий ще називають "антиахметівським" підтримало 264 народних депутатів у першому читанні. Завдяки прийняттю законопроєкту, Мінфін очікує, що залучення до бюджету збільшаться на близько 3 мільярди гривень.
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Кого стосується законопроєкт
Міністр фінансів Марченко раніше зазначав, що законопроєкт не зачіпатиме пересічних українців і не вплине на ціни на нерухомість в Україні, адже що норма не стосуватиметься фізичних осіб, оскільки вони не є платниками ПДВ.
Нові податки
Скасовується пільга, яка дозволяла не сплачувати ПДВ при перепродажі нерухомості на вторинному ринку. Тепер же всі юридичні особи мають сплачувати 20% ПДВ.
Норма проєкту спрямована на суб'єкти господарювання, які мають бізнес з перепродажу квартир на вторинному ринку та створюють неконкурентні умови для забудовників, тому що не сплачують ПДВ,
– зазначив Марченко.
Проте закон таки торкнеться фізичних осіб, але лише тих, які продають 3 і більше квартир на рік. Податок на третю квартиру піднімуть до 18% ПДФО та 1,5% військового збору. Нагадаємо, що за другий об'єкт нерухомості податок становить 5% ПДФО та 1,5% військового збору.
Марченко вважає, що більш як два продажі нерухомості за рік – прояв бізнесу, а отже потрібно сплатити вищі податки.
Що буде з цінами на нерухомість
Президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта вважає, що ціни на нерухомість зростуть, як на первинному, так і на вторинному ринку нерухомості. Завдяки чому житло на первинному ринку не стане більш доступним українцям.
- На первинної ціни прогнозовано зростуть на 20%.
- На вторинному – на 10 – 15%.
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Що ще передбачає законопроєкт №5600
- Збільшення ренти за видобуток залізної руди.
- Запровадження акцизного податку на продаж "зеленої" електроенергії. Діапазон ставки – від 3,2% до 40%.
- Скасування пільги зі сплати земельного податку для гірничодобувних підприємств.
- 5% акцизу перекладуть з роздрібного продажу тютюнових виробів на великих гравців.
- Скасування мораторію на індексацію нормативної грошової оцінки земель, від якої залежать розмір податків сільгоспвиробників та орендна плата за користування землею.
- Підвищення ставки єдиного податку для галузевих платників четвертої групи, крім виробників, які працюють у теплиці та крім водного фонду.