Як збільшилась частка держборгу України у ВВП за підсумками 2020 року – розповів Мінфін

Джерело:Урядовий кур'єр
Міністерства фінансів України прозвітувало про виконання Державного бюджету України за 2020 рік, зазначивши, що у порівнянні з 2019 роком частка держборгу у ВВП зросла на 12,5%. Адже станом на кінець 2020 року держборг становить 56,8%, а у 2019 році показник становив 44,3%.
Міністерство фінансів зауважило, що дефіцит держбюджету у 2020 році був запланований на рівні 298,4 мільярда гривень у зв’язку з початком пандемії коронавірусу. Проте фактичні показники станом на кінець 2020 року показали, що бюджет за минулий рік було виконано з дефіцитом, що становив 217,1 мільярда гривень.
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Щодо джерел отримання фінансів, то ними слугували державні внутрішні та зовнішні запозичення. Запозичення, як повідомляє Мінфін були необхідні для покриття дефіциту державного бюджету у 2020 році.
Внутрішні запозичення становили 389,2 мільярда гривень, що своєю чергою склались з:
Варто зауважити, що пандемія COVID-19 суттєво вплинула на імпорт та експорт товарів та послуг, в результаті чого відбулось наступне скорочення.
Обсяг імпорту товарів у 2020 році – 51,5 мільярдів доларів. Відбулось зниження у таких категоріях:
Варто зазначити, що імпорт продовольчих товарів та сировини для їх виробництва навпаки збільшився на 13,4%.
Експорт товарів у 2020 році становив 45,2 мільярда доларів, а зниження відбулось у таких сферах, як:
Зростання ж відбулось у таких сферах, як:
Варто зазначити, що експорт до країн ЄС зменшився на 1,9 мільярда доларів (10,9%).За даними Держстату, у 2020 році найбільше як експорту, так й імпорту товарів займав Китай – 14,5% та 15,4% відсотка відповідно. Експорт товарів до Китаю за підсумком 2020 року збільшився майже у 2 рази.
25 лютого 2021 року Міністерство фінансів України повідомило, що державний борг України становить 2,56 трильйона гривень. Такі розрахунки Мінфін провів станом на кінець січня 2021 року. У порівнянні з груднем 2020 року державний борг України збільшився на 6,34 мільярда гривень.З кожним місяцем борги за кредитами ростуть? Позбутися цього допоможе послуга перекредитування від Ідея Банку. Замовте послугу "Зустрічна пропозиція" та отримайте приємний подарунок.