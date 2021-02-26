Як збільшилась частка держборгу України у ВВП за підсумками 2020 року – розповів Мінфін
Міністерства фінансів України прозвітувало про виконання Державного бюджету України за 2020 рік, зазначивши, що у порівнянні з 2019 роком частка держборгу у ВВП зросла на 12,5%. Адже станом на кінець 2020 року держборг становить 56,8%, а у 2019 році показник становив 44,3%.
Джерело:Урядовий кур'єр
Дефіцит держборгу
Міністерство фінансів зауважило, що дефіцит держбюджету у 2020 році був запланований на рівні 298,4 мільярда гривень у зв’язку з початком пандемії коронавірусу. Проте фактичні показники станом на кінець 2020 року показали, що бюджет за минулий рік було виконано з дефіцитом, що становив 217,1 мільярда гривень.
До теми Коли Україна може вийти з кредитної залежності: думка Гетманцева
Внутрішні та зовнішні запозичення
Щодо джерел отримання фінансів, то ними слугували державні внутрішні та зовнішні запозичення. Запозичення, як повідомляє Мінфін були необхідні для покриття дефіциту державного бюджету у 2020 році.
Внутрішні запозичення становили 389,2 мільярда гривень, що своєю чергою склались з:
- продажу державних облігацій на суму 382,4 мільярда гривень та
- випуску ОВДП на 6,8 мільярда гривень, для збільшення статутного капіталу акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк"
Імпорт та експорт товарів та послуг
Варто зауважити, що пандемія COVID-19 суттєво вплинула на імпорт та експорт товарів та послуг, в результаті чого відбулось наступне скорочення.
- Імпорт скоротився на 18,1%
- Експорту товарів та послуг скоротився на 4,6%
Імпорт
Обсяг імпорту товарів у 2020 році – 51,5 мільярдів доларів. Відбулось зниження у таких категоріях:
- мінеральні продукти на 40,6%
- машини, устаткування, транспортних засобів та приладів на 10,1%
- чорні та кольорові метали на 14,1%
Варто зазначити, що імпорт продовольчих товарів та сировини для їх виробництва навпаки збільшився на 13,4%.
Експорт
Експорт товарів у 2020 році становив 45,2 мільярда доларів, а зниження відбулось у таких сферах, як:
- чорних і кольорових металів та виробів на 12,1%
- машини, устаткування на 1,5%
- деревина на 1,1%
- продовольчі товари на 1,1 %
Зростання ж відбулось у таких сферах, як:
- мінеральні продукти на 12,7%
- продукція хімічної промисловості на 6,3 %
- продовольчі товари та сировини для їх виробництва на 0,3 %
Варто зазначити, що експорт до країн ЄС зменшився на 1,9 мільярда доларів (10,9%).
Держборг України
25 лютого 2021 року Міністерство фінансів України повідомило, що державний борг України становить 2,56 трильйона гривень. Такі розрахунки Мінфін провів станом на кінець січня 2021 року. У порівнянні з груднем 2020 року державний борг України збільшився на 6,34 мільярда гривень.
Поділитися новиною