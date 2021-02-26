Міністерства фінансів України прозвітувало про виконання Державного бюджету України за 2020 рік, зазначивши, що у порівнянні з 2019 роком частка держборгу у ВВП зросла на 12,5%. Адже станом на кінець 2020 року держборг становить 56,8%, а у 2019 році показник становив 44,3%.

Дефіцит держборгу

Міністерство фінансів зауважило, що дефіцит держбюджету у 2020 році був запланований на рівні 298,4 мільярда гривень у зв’язку з початком пандемії коронавірусу. Проте фактичні показники станом на кінець 2020 року показали, що бюджет за минулий рік було виконано з дефіцитом, що становив 217,1 мільярда гривень.

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Внутрішні та зовнішні запозичення

Щодо джерел отримання фінансів, то ними слугували державні внутрішні та зовнішні запозичення. Запозичення, як повідомляє Мінфін були необхідні для покриття дефіциту державного бюджету у 2020 році.

Внутрішні запозичення становили 389,2 мільярда гривень, що своєю чергою склались з:

продажу державних облігацій на суму 382,4 мільярда гривень та

випуску ОВДП на 6,8 мільярда гривень, для збільшення статутного капіталу акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк"

Загалом державних запозичень було здійснено на суму у 639,6 мільярда гривень.

Імпорт та експорт товарів та послуг

Варто зауважити, що пандемія COVID-19 суттєво вплинула на імпорт та експорт товарів та послуг, в результаті чого відбулось наступне скорочення.

Імпорт скоротився на 18,1%

Експорту товарів та послуг скоротився на 4,6%

Імпорт

Обсяг імпорту товарів у 2020 році – 51,5 мільярдів доларів. Відбулось зниження у таких категоріях:

мінеральні продукти на 40,6%

машини, устаткування, транспортних засобів та приладів на 10,1%

чорні та кольорові метали на 14,1%

Варто зазначити, що імпорт продовольчих товарів та сировини для їх виробництва навпаки збільшився на 13,4%.

Експорт

Експорт товарів у 2020 році становив 45,2 мільярда доларів, а зниження відбулось у таких сферах, як:

чорних і кольорових металів та виробів на 12,1%

машини, устаткування на 1,5%

деревина на 1,1%

продовольчі товари на 1,1 %

Зростання ж відбулось у таких сферах, як:

мінеральні продукти на 12,7%

продукція хімічної промисловості на 6,3 %

продовольчі товари та сировини для їх виробництва на 0,3 %

Варто зазначити, що експорт до країн ЄС зменшився на 1,9 мільярда доларів (10,9%).

За даними Держстату, у 2020 році найбільше як експорту, так й імпорту товарів займав Китай – 14,5% та 15,4% відсотка відповідно. Експорт товарів до Китаю за підсумком 2020 року збільшився майже у 2 рази.

Держборг України

25 лютого 2021 року Міністерство фінансів України повідомило, що державний борг України становить 2,56 трильйона гривень. Такі розрахунки Мінфін провів станом на кінець січня 2021 року. У порівнянні з груднем 2020 року державний борг України збільшився на 6,34 мільярда гривень.

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