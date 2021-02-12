Як заощаджують багатії: 12 простих правил

12 практичних простих правил, до яких вдаються багатії, слідуючи яким ви зможете змінити зовнішній вигляд вашого ощадного рахунку.

1. Правило 24 годин

Мільйонери дотримуються правила 24 годин. Навіть не дивлячись на те, що їм не треба замислюватись над тим, чи можуть вони собі нині дозволити певну річ вони воліють дати собі трохи часу перш ніж здійснити покупку. Адже, імпульсивні покупки відбуваються через емоційний тригер і часто в них нема потреби. Задайте собі питання "хочу чи потрібно", і ви не будете витрачати стільки грошей.

До теми Як навчити свою дитину заощаджувати гроші: 10 порад

2. Грошова дієта

Безготівкові рахунки без перебільшень зручні, проте не досить позитивно впливають на ваші особові рахунки, особливо якщо там відкритий кредитний ліміт. Ті хто витрачають стратегічно, віддають перевагу готівці перед карткою, особливо для менших покупок. Заможні живуть так, щоб триматися якомога далі від боргів.

3. Встановіть бюджет та дотримуйтесь його

Погодьтесь, звучить досить банально, проте встановлення чіткого бюджету на день та його дотримання допоможе вам заощадити купу грошей. Проведіть чесний аудит "дохід проти витрат" і обмежте свої власні витрати. Фінансові експерти називають такий метод 50/30/20, де 50 – це основа, 30 – персональні витрати, а 20 – заощадження.

4. Витрачайте на те, що допомагає вам заробити

Ви не повинні бути нещасними, щоб заощадити. Заможні люди витрачаються на речі, що гарантують довгострокове використання. Робіть покупки, що допомагають вашій роботі. Наприклад, купівля хорошої та якісної техніки, або власного авто, якщо це заощадить вам в перспективі витрати на дорогу до офісу.

5. Вкладайте у послуги, що економлять ваш час

Заможні люди не ухиляються від витрат на послуги, що можуть зекономити їх час та уникнути моральних страждань. Вони зосереджені на інвестуванні, а не витратах. Доставка продуктів додому, використання послуг пральні, або ж оренда відносно дорогих приміщень, щоб бути ближче до своєї роботи. Все це лише додає якісний час у ваше життя. Такі речі можуть коштувати дорожче, проте вони дають вам достатньо часу, щоб зайнятись справами, що роблять вас щасливими.

6. Неоціненний досвід

Мільйонери ведуть яскравий спосіб життя, збагачуючи свій досвід, який своєю чергою робить їх життя здоровішим та кращим. Вони здатні легко змінити щоденну рутину та витрати на походи, стрибки з парашутом чи подорожі.

7. Спочатку рахунки, а потім все інше

Розуміння ваших щоденних витрат – це те, що люди котрі вміють вправно керувати грошима роблять краще за нас. Вони дотримуються наступного правила: оплачувати фіксовані витрати у перший день через автоматизовані системи. Такі системи дають чітку уяву про те, як витратити залишок власних коштів.

Цікаво Від велосипеда до екошопера: як жити екологічно та економно

8. Список покупок на розпродаж

Всі ми любимо розпродажі. Проте, купівля речей на розпродажі не обов’язково означає, що ви заощаджуєте. Якими б не були на перший вигляд розпродажі вони все одно у загальному підсумку змушують вас витратити більше, купуючи речі, що вам непотрібні. Ті хто добре розуміється на фінансах радять попередньо складати список запланованих покупок, щоб дійсно заощадити під час знижок.

9. Вкладайте в те, що робить вас щасливим та здоровим

Купуйте речі, що роблять вас щасливими – це нормально. Заможні люди охоче вкладають гроші у свої власні хобі, якщо це робить їх щасливішими та наповнює. Тож якщо ви цікавитесь зірками, то придбайте собі телескоп. Звісно, якщо такі маленькі радості дозволяє ваш бюджет.

10. Починайте дні, або вихідні без витрат

Те хто вміють заощаджувати, так само добре вміють контролювати своє бажання тратити без необхідності. Намагайтесь не витрачати гроші кожного тижня чи на вихідних і дотримуйтесь його.

11. Збережіть дріб’язок та використовуйте його

Всі ненавидять дріб’язок і як тільки ви кинете його до сумки, то одразу ж збудете про неї. Проте, варто пам’ятати, що кожна заощаджена копійка – це зароблена копійка. Тримайте решту під рукою та користуйтесь нею під час перерви на каву або обід, щоб скоротити до мінімуму щоденні витрати.

12. Полагодьте річ перед тим, як її позбутись

Роблячи будь-яку покупку заможні люди вірять у її якість, сподіваючись, що вона прослужить довго. Тож вони пропагандують ідею ремонту несправних машин і пристроїв, перш ніж викинути їх на смітник. Ремонт речей заощаджують ваші кошти, в першу чергу та бережуть планету.