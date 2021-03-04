Технології є невіддільною частиною будь-якого бізнесу. Проте, прислухавшись до 7 порад, ви зможете не лише оптимізувати роботу, але й заощадити за допомогою них чимало коштів, збільшивши тим самим прибуток.

1. Скоротіть використання паперу

Друкування усіх паперів не лише негативно впливає на бюджет компанії, але і є одночасно марнотратством природного ресурсу нашої планети. Щоб скоротити витрати на друці паперів директор інформаційних технологій у компанії Castle Brands Андре Преотеаса, що є нью-йоркським імпортом преміум алкогольних напоїв, пропонує інвестувати в дуплексний принтер.

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Він може друкувати з обох сторін сторінки – ви скорочуєте використання паперу вдвічі, це половина вартості. Це особливо цінно при друці чернеток документів,

– пан Преотеаса.

2. Рекламуйте в Інтернеті

Раніше компанії розміщували рекламу у друкованих виданнях, сподіваючись на успішну рекламу. З точки зору бюджету це досить більш вигідною є реклама в інтернеті. Адже така реклама дозволяє відстежувати, по-перше, результати, по-друге, краще розуміти, що саме спрацювало, а що ні.

Директор з маркетингу у компанії G5 Search Marketing Девін Девіс зауважує, що за допомогою саме реклами в інтернеті можливо краще зрозуміти хто ваш клієнт та яка форма реклами спрацювала найкраще.

За результатами реклами в Інтернеті та маркетингу компаніям вдалось значно скоротили маркетингові витрати, – пан Девіс

3. Спілкування перш за все

Залишатись завжди на зв'язку особливо важливим є для представників малого бізнесу. До прикладу ви надаєте кур'єрські послуги, або будуєте бізнес у сфері доставки й залишатись на зв'язку для ваших співробітників є над важливим. Адже, якщо вони будуть оснащені телефоном з доступом о мережі інтернет, то з ними зможе зв'язатись не лише клієнт у будь-який момент, що замовив послугу, але й співробітники з офісу, якщо під час замовлення стались якісь зміни. Те саме стосується й іншого персоналу та сфер діяльності, що регулярно працюють поза офісом.

4. Не купуйте програмне забезпечення по частинах

Програмне забезпечення всіх видів має важливе значення для функціонування та зростання будь-якого бізнесу. Купівля його частинами та вибірково звичайно негативно впливатиме на загальні витрати компанії. Проте, якщо ви, до прикладу, укладете угоду про придбання корпоративних ліцензій корпорації, то таким чином уникнете даремних витрат. Адже, ви купуєте ліцензійне програмне забезпечення, знижуючи попередні витрати, а також знижки на оновлення та інші додаткові послуги.

5. Впевніться, що ваша технологія надійно захищена

Фінансовий вплив спамерів, хакерів та інших незаконних вторгнень на технологічні мережі компаній фактично не піддається конкретній фінансовій оцінці. Збитки від подібних дій недоброзичливців, по-перше, даремно витрачають ресурси ваших співробітників, по-друге, тягнуть за собою витрати на ремонт та заміну пошкоджених або втрачених даних та файлів. Тож зайвий раз переконатись, що технологічна мережа вашої компанії надійно захищена є максимально ефективним та актуальним рішенням.

Таким чином, ви не витратите купу грошей на боротьбу з вірусами та іншими проблемами,

– зауважує Преотеаса.

6. Заохочуйте роботу вдома

Хорошим засобом скоротити витрати на персонал на обслуговування офісу – дистанційна робота. А, щоб забезпечити продуктивність та скоротити витрати на управління співробітниками, що працюють поза робочим місцем, варто розглянути уніфіковану комунікаційну систему, яка дозволяє працівникам відповідати на вхідні дзвінки, проводити конференції та співпрацювати незалежно від того, де вони працюють.

Директор маркетингу канадської компанії Mitel Кевін Джонсон зауважує з цього приводу, що інструменти для проведення конференцій співпрацівників більше не є нормою лише для великих підприємств.

Дистанційна робота допомагає покращити доступність та економить час і гроші працівників на поїздках,

– Джонсон.

7. Компанія не може собі це дозволити

Погодьтесь, що говорити про технології – це одне, а знайти кошти на них – зовсім інше питання. Проте, тут не мовиться про тезу "Або все, або нічого". Якщо нині ваш бізнес не може собі дозволити зовсім нові технології, то варто вивчити інші рентабельні для вас альтернативи, які допоможуть працювати вам ефективніше. А вже після інвестуйте у ті технології, що дозволяє ваш бюджет.

Віцепрезидент з маркетингу чиказької компані Telular Corp, яка займається виробленням бездротових технологій, Шон Уелш говорить про те, що такі технологічні продукти, як фіксовані бездротові термінали, які слугують містком між аналоговим та цифровим зв'язком, можуть бути встановлені швидко, легко та з мінімальним впливом на бізнес-операції в цілому.

Як тільки бізнес буде готовий перейти до нових технологій, місткові пристрої можна буде легко замінити, не витрачаючи грошей,

– Шон Уелш.

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