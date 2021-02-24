Як заощаджувати на подорожах літаком: 8 корисних та дієвих лайфхаків

Джерело:24 канал
Всім відомо, що найшвидший спосіб добратись до пункту призначення – скористатись авіа сполученням. Проте, багато хто прагне уникати цього способу, бажаючи заощадити. Тож до яких лайфхаків слід удатись, аби подорожувати літаком, заощаджуючи при цьому – далі у матеріалі Економіки 24.
Під час пошуку авіа квитків слід пам’ятати, що система авіа квитків, як котирування на фондових біржах – може змінюватись кожні 15 хвилин. Через низький попит найбільш вдалим часом для пошуку квитків може бути пізня ніч, або ж ранній ранок.
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У більшості авіакомпаній є система накопичення бонусів, миль, поінтів, балів, які згодом можливо обміняти на вигідну знижку, або на квиток, не погано заощадивши при цьому. Так, до прикладу, у компанії Air Canada існує програма лояльності Aeroplan, а у British Airways – Executive Club. Проте, щоб накопичити достатньо слід користуватись послугами однієї й тієї самої авіа компанії.
Лоукостери найбільш бюджетний варіант, адже компанія пропонує низьку ціну на квиток внаслідок скорочення списку пасажирських послуг. Так пасажиру буде не доступний ряд стандартних опцій, а саме:
В Україні можна скористатись послугами таких лоукост компаній, як:
Подорожі з пересадками не завжди досить зручно, проте це досить хороший лайфхак, аби не погано заощадити, під час якого навіть вдасться відвідати ще одну країну. Так ви, до прикладу, можете не купувати одразу прямий рейс до пункту призначення, а пошукати інші варіанти, де час пересадки може бути навіть протягом доби. Проте, можна використати час з користю та подивитися місцеві визначні пам'ятки. Тож, якщо ви любитель подорожей, то подібний варіант буде досить доречним.
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OpenJaw – це незавершений круговий маршрут, коли пункти прильоту і відльоту не збігаються. Наприклад, прилітаєш з Києва до Берліна, а до Києва вилітаєте з Дрездена. Або вилітаєш з Києва до Берліна, а повертаєшся з Берліна до Львова. Проте, якщо вирішите скористатись таким способом заощадити, то варто пам’ятати, що з аеропорту до пункту призначення доведеться добиратися наземним транспортом. Тож такий спосіб не завжди може виявитись дешевше, особливо, якщо "транзитний" аеропорт знаходиться занадто далеко від кінцевого пункту, економія грошей на тлі тимчасових витрат буде досить сумнівною.
Найбільш розповсюджений лайфхак – купувати одразу зворотний квиток. Така цінова політика пояснюється тим, що авіакомпанії прагнуть повністю укомплектувати рейс в обидва боки одразу. Варто зауважити, що досить часто квиток в обидва боки може вартувати дешевше, аніж в один.
Чартерні рейси – це нерегулярні перевезення, що виконуються для конкретного замовника. Найчастіше послугами таких рейсів користуються різні туристичні фірми у "гарячий" сезон, аби їх клієнти могли заощадити на авіа перельоті. Зазвичай, придбати квиток без путівки досить складно, проте можливо. У такому випадку у вас буде два варіанти:
Якщо обирати дешеві рейси, або лоукостери, то вам доведеться чимало переплатити за додатковий багаж, окрім ручної поклажі. Зазвичай ручна поклажа варіюється в середньому від 5 до 10 кілограмів. Тож ви можете наперед продумати вашу валізу, уникнувши зайвих речей. Також, купуючи квиток навіть на прямий рейс, або рейс державної авіа компанії додатковий багаж може бути не включений у вартість квитка, тож вам доведеться чимало переплатити за можливість взяти більше ніж вміщує ручна поклажа.
Головним плюсом ручної поклажі, окрім приємного бонусу у вашому гаманці буде ще й той момент, що вам не доведеться чекати на свій багаж після прильоту і його 100% не загублять.