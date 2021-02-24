Всім відомо, що найшвидший спосіб добратись до пункту призначення – скористатись авіа сполученням. Проте, багато хто прагне уникати цього способу, бажаючи заощадити. Тож до яких лайфхаків слід удались, аби подорожувати літаком, заощаджуючи при цьому – далі у матеріалі Економіки 24.

1. Купуйте квитки у правильний час

Під час пошуку авіа квитків слід пам’ятати, що система авіа квитків, як котирування на фондових біржах – може змінюватись кожні 15 хвилин. Через низький попит найбільш вдалим часом для пошуку квитків може бути пізня ніч, або ж ранній ранок.

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Квитки заздалегідь . Квитки варто обирати завчасно, десь приблизно за 3 – 4 місяці до подорожі. Адже за рік, або тиждень до поїздки зазвичай ціна квитків буде не найприємніша для гаманця. Проте, бувають і виключення, коли за декілька днів до рейсу ціна найнижча. Тож слід враховувати наскільки у вас запланована подорож, аби не залишитись без квитка.

. Квитки варто обирати завчасно, десь приблизно за 3 – 4 місяці до подорожі. Адже за рік, або тиждень до поїздки зазвичай ціна квитків буде не найприємніша для гаманця. Проте, бувають і виключення, коли за декілька днів до рейсу ціна найнижча. Тож слід враховувати наскільки у вас запланована подорож, аби не залишитись без квитка. Конкретні дні тижня . У деяких авіа компаніях квитки можуть бути дешевші на один і той самий рейс у різні дні. Так до прикладу, зазвичай виліт у вихідні дорожче ніж у вівторок, середу та четвер.

. У деяких авіа компаніях квитки можуть бути дешевші на один і той самий рейс у різні дні. Так до прикладу, зазвичай виліт у вихідні дорожче ніж у вівторок, середу та четвер. Сезонність . При виборі квитків варто враховувати сезонність, адже зрозуміло, що у Туреччину чи Єгипет в теплий сезон квитки будуть найдорожчі, через підвищений попит.

. При виборі квитків варто враховувати сезонність, адже зрозуміло, що у Туреччину чи Єгипет в теплий сезон квитки будуть найдорожчі, через підвищений попит. Правило Sunday Rule. Правило неділі вигадали в Америці, оскільки там розрізняють перельоти у службових та особистих цілях. Так, згідно з правилом, пасажир, що прилетить у будь-який день тижня, повинен провести у пункті призначення найближчу ніч з суботи на неділю. Проте важливо пам’ятати, що це правило діє не у всіх авіа компаніях, тож слід уважно попередньо перевірити.

2. Накопичуйте бонуси

У більшості авіакомпаній є система накопичення бонусів, миль, поінтів, балів, які згодом можливо обміняти на вигідну знижку, або на квиток, не погано заощадивши при цьому. Так, до прикладу, у компанії Air Canada існує програма лояльності Aeroplan, а у British Airways – Executive Club. Проте, щоб накопичити достатньо слід користуватись послугами однієї й тієї самої авіа компанії.

3. Наддавайте перевагу лоукостерам

Лоукостери найбільш бюджетний варіант, адже компанія пропонує низьку ціну на квиток внаслідок скорочення списку пасажирських послуг. Так пасажиру буде не доступний ряд стандартних опцій, а саме:

їжа під час перельоту,

розваги на борту,

страховка,

перевезення багажу, тощо.

В Україні можна скористатись послугами таких лоукост компаній, як:

4. Подорожуйте з пересадками

Подорожі з пересадками не завжди досить зручно, проте це досить хороший лайфхак, аби не погано заощадити, під час якого навіть вдасться відвідати ще одну країну. Так ви до прикладу можете не купувати одразу прямий рейс до пункту призначення, а пошукати інші варіант, де час пересадки може бути навіть протягом доби. Проте, можна використати час з користю та подивитися місцеві визначні пам'ятки. Тож, якщо ви любитель подорожей, то подібний варіант буде досить доречним.

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5. OpenJaw

OpenJaw – це незавершений круговий маршрут, коли пункти прильоту і відльоту не збігаються. Наприклад, прилітаєш з Києва до Берліна, а до Києва вилітаєте з Дрездена. Або вилітаєш з Києва до Берліна, а повертаєшся з Берліна до Львова. Проте, якщо вирішите скористатись таким способом заощадити, то варто пам’ятати, що з аеропорту до пункту призначення доведеться добиратися наземним транспортом. Тож такий спосіб не завжди може виявитись дешевше, особливо, якщо "транзитний" аеропорт знаходиться занадто далеко від кінцевого пункту, економія грошей на тлі тимчасових витрат буде досить сумнівною.

6. Квиток в обидві сторони

Найбільш розповсюджений лайфхак – купувати одразу зворотний квиток. Така цінова політика пояснюється тим, що авіакомпанії прагнуть повністю укомплектувати рейс в обидва боки одразу. Варто зауважити, що досить часто квиток в обидва боки може вартувати дешевше, аніж в один.

7. Чартерні рейси

Чартерні рейси – це нерегулярні перевезення, що виконуються для конкретного замовника. Найчастіше послугами таких рейсів користуються різні туристичні фірми у "гарячий" сезон, аби їх клієнти могли заощадити на авіа перельоті. Зазвичай, придбати квиток без путівки досить складно, проте можливо. У такому випадку у вас буде два варіанти:

запитати на пряму у туристичній агенції, про напрямок який вас цікавить, скористатись спеціальним пошуковими сервісами на зразок Aviasales, що шукають чартерні рейси також

8. Подорожуйте без ручної поклажі

Якщо обирати дешеві рейси, або лоукостери, то вам доведеться чимало переплатити за додатковий багаж, окрім ручної поклажі. Зазвичай ручна поклажа варіюється в середньому від 5 до 10 кілограмів. Тож ви можете наперед продумати вашу валізу, уникнувши зайвих речей. Також, купуючи квиток навіть на прямий рейс, або рейс державної авіа компанії додатковий багаж може бути не включений у вартість квитка, тож вам доведеться чимало переплатити за можливість взяти більше ніж вміщує ручна поклажа.

Головним плюсом ручної поклажі, окрім приємного бонусу у вашому гаманці буде ще й той момент, що вам не доведеться чекати на свій багаж після прильоту і його 100% не загублять.

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