Як підготуватись до шопінгу

Перш за все, збираючись на шопінг, варто провести ревізію у шафі й зрозуміти, яких речей вам бракує. Це не лише вбереже вас від імпульсивних покупок, але й зекономить час.

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Другий раціональний крок – скласти список необхідних речей. Таким чином ви будете відчувати меншу спокусу придбати якусь річ лише тому, що вона нині на знижках.

Плануйте бюджет

Не варто бігти на шопінг одразу після того, як отримали зарплату, адже таким чином ви ризикуєте витратити значно більше, ніж планували. Тож попередньо краще розпланувати ваш бюджет й визначити, яку саме суму ви можете залишити цього разу у магазинах.

Також, якщо ви плануєте якусь дорогу покупку, як от, наприклад, взуття чи верхній одяг, то можете накопичити потрібну суму попередньо протягом декількох місяців. Більше про те, як навчитись не лише планувати власний бюджет, але й заощаджувати – розповідали раніше тут.

Розпродажі: спосіб заощадити чи витратити ще більше

Акції багатьох здатні спонукати купити незаплановану річ. Ми заходимо у магазин і бачимо знижку, наприклад, - 30% на кофтинку. Вона ніби хорошої якості й на нас сіла б не погано, а розуміючи, що ми купуємо її на гривень 50 – 100 гривень дешевше, миттєво переконуємо себе у значному заощадженні. Але розберімось, чи дійсно це так?

Насправді схема дуже проста. Ви повинні себе запитати, чи планували купувати кофтинку такої моделі й чи дійсно це необхідна покупка. Якщо відповідь буде "так", то ви дійсно заощаджуєте, купуючи речі під час акцій. Однак якщо першочергово потреби у цій покупці не було, то виходить, що ви витратили додаткові кошти й про заощадження не може йти мови.

Ревізія гардеробу та складання списку – важливі пункти перед походом на шопінг / Фото Unsplash

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Візьміть друга на шопінг

Ідучи з другом чи подругою на шопінг ви не лише зможете з ним порадитись з приводу якогось фасону чи речі, але й заощадити на акціях по типу "1+1=3", або "мінус 50% на другу річ".

Якщо ви плануєте купувати лише одну річ, то купуючи ще одну, лише заради знижки, навпаки витратите більше, ніж планували. Проте, якщо ви купите дві речі по практично однаковій ціні, але на другу річ буде діяти знижка, то об'єктивно заощадите, розділивши чек з подругою.

Будьте раціональними

Досить часто бонусні картки та програма лояльності спонукають нас придбати якусь річ у конкретному магазині. Таким чином ми самі собі обмежуємо не лише вибір асортименту, але й не порівнюємо ціни з іншими магазинами, що досить не раціонально.

В інших магазинах схожа річ може коштувати дешевше й ви заощадите тут й зараз, а не через певну кількість накопичених бонусів/балів. До того ж немає ніякої гарантії, що ви не забудете про ці накопичені бали й взагалі їх використаєте.

Ідучи на шопінг з подругою чи другом завжди можливо заощадити, розділивши знижку чи акції в магазині / Фото Pexels

Як заощадити за допомогою кешбеку

Кешбек – ще один чудовий спосіб заощадити, котрий не потребує значних зусиль. Він може діяти лише у магазинах-партнерах банку кредитною карткою якого ви користуєтесь, або лише на чітко зазначену групу товарів чи послуг.

Але варто спершу перевірити на які категорії діятиме кешбек, це можуть бути: магазини з одягом, продовольчі продукти, транспорт, розваги, готелі тощо. Проте у більшості випадків клієнт може щомісяця сам обирати на яку групу товарів чи послуг діятиме кешбек цього разу.

Тож плануючи шопінг ви можете заздалегідь обрати потрібну вам категорію для повернення коштів у вигляді кешбеку.

Більше про це Дієві способи заощадження за допомогою кешбеку

Кешбек – це повернення грошей в обмін на зроблену покупку чи оплачену послугу / Фото Unsplash

Кешбек під час онлайн покупок

Досить багато іноземних сайтів пропонують своїм користувачам повернення коштів у вигляді кешбеку. Таки чином вони зацікавлюють покупця купувати речі саме на їх ресурсі. Для споживачів приємним моментом є те, що відсоток кешбеку може досить часто досягати навіть 20%.

Важливо! Перед тим як отримати кешбек, у деяких банках потрібно буде сплатити податок. Так один з українських банків, під час виведення коштів зауважує, що клієнт повинен сплатити податок на прибуток у розмірі 19,5%, який буде містити ПДФО + військовий збір.

Онлайн шопінг

Навіть якщо ви прихильник офлайн шопінгу, то не варто нехтувати купівлею речей в інтернеті. Більшість бентежить те, що, купуючи одяг в інтернеті, вони не мають змоги приміряти її й це певною мірою лотерея.

Тож ви можете піти на офлайн шопінг, знайти потрібні вам речі й дочекатись знижок на інтернет-ресурсах магазину. Наприклад під час "чорної п'ятниці" у більшості магазинах будуть діяти знижки, але й черги теж будуть чи малі.

Але якщо ви напередодні визначитесь з речами, які хочете придбати та запам'ятаєте артикул, то знайти їх у день знижок буде зовсім не важко. Також на практично всіх сайтах є спеціальний кошик у який ви можете попередньо зберегти речі й потім купити їх під час знижок.

Довідка. Чорна п'ятниця (Black Friday) – всесвітній день розпродажів, що припадає на п'ятницю після Дня подяки у США. З неї починається традиційний різдвяний сезон розпродажів.

Переважно, здійснювати покупки на інтернет-сайтах можуть лише зареєстровані користувачі / Фото Unsplash

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Сайти для порівняння цін

Нині існує багато сайтів, де споживач може порівняти ціни на однаковий товар. Наприклад, можна скористатись пошуковиком по магазинах Lyst. У рядок пошуку вам потрібно буде ввести назву потрібного предмета одягу й далі вже порівняти ціни у різних інтернет-магазинах.

Обирайте якість, а не кількість

Досить часто у гонитві за тим, аби заощадити, якомога більше, ми купуємо менш якісні речі. Але чи дійсно це економія – давайте розберімось. Важливо при купівлі товару зважати на його якість та актуальність. Кофтинка, що коштує 300 гривень вже через декілька циклів прання може втратити якість матеріалу, а колір буде не таким насиченим.

Разом з тим ви можете купити схожу кофтинку, однак утричі дорожче. Спершу вам здасть, що ви переплатили, але якщо взяти до уваги, що попередню ви носили протягом місяця, а цю – року, то насправді заощадили.

Тож під час шопінгу варто звертати увагу не лише на ціну, але й склад виробу та його актуальність. Саме тому краще обирати класичні базові речі, що з плином часом залишатимуться доречними. Відповідно потреби купувати інші джинси чи пальто лише тому, що ваше вийшло з моди – не виникатиме.

Купуючи речі, акцентуйте не лише не розмірі знижки, але й на якості та актуальності виробу / Фото Unsplash